ICICI Bank ने बदले नियम, मेट्रो शहरों में अब 50000 रुपये का मिनिमम बैलेंस जरूरी, जानें- SBI, HDFC और Axis Bank के MAB नियम

ICICI Bank Hikes Minimum Balance

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने 1 अगस्त 2025 से नए सेविंग अकाउंट (Savings Account) खोलने वाले ग्राहकों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में नए खाते वालों को पहले के 10,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये का औसत बैलेंस रखना अनिवार्य होगा. यानी अगर आप मेट्रो सिटी या बड़े शहर में नया खाता खोलते हैं, तो आपके खाते में हर समय औसतन 50,000 रुपये बनाए रखना जरूरी होगा.

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए भी बदलाव

अर्ध-शहरी (Semi-Urban) क्षेत्रों में एमएबी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये हो गई है. अगर ग्राहक यह औसत बैलेंस नहीं रख पाता है, तो कमी के हिसाब से 6% या 500 रुपये (जो कम हो) पेनल्टी के रूप में वसूली जाएगी.

पुराने खातों और कुछ विशेष खातों पर असर नहीं

यह बदलाव सिर्फ नए सेविंग अकाउंट पर लागू होंगे. पुराने ग्राहकों, सैलरी अकाउंट (Salary Account), प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. इन खातों में पहले की तरह ज़ीरो बैलेंस की सुविधा जारी रहेगी.

कैश जमा करने के नियम भी बदले

आईसीआईसीआई बैंक ने कैश डिपॉजिट के नियम भी सख्त किए हैं. अब ग्राहक हर महीने 3 बार तक फ्री कैश डिपॉजिट (Free Cash Deposit) कर सकते हैं, लेकिन 3 बार से ज्यादा जमा करने पर हर बार 150 रुपये का चार्ज लगेगा.

हर महीने 1 लाख रुपये तक कैश जमा फ्री रहेगा

इसके अलावा, हर महीने 1 लाख रुपये तक कैश जमा करना फ्री रहेगा. लेकिन अगर आप इससे ज्यादा रकम जमा करते हैं, तो बैंक 3.50 रुपये प्रति 1,000 रुपये या 150 रुपये (जो भी ज्यादा हो) का चार्ज लेगा. यानी, 1 लाख से ऊपर की राशि पर आपको यह अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

अन्य बड़े बैंकों के एमएबी नियम

बैंक ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) 2,500 रुपये 10,000 रुपये एसबीआई (SBI) शून्य शून्य एक्सिस बैंक (Axis Bank) 2,500 रुपये 12,000 रुपये आईसीआईसीआई बैंक (नए खाते) 10,000 रुपये 50,000 रुपये

एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2,500 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये का औसत बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है. वहीं, भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को सबसे बड़ी राहत देता है, क्योंकि यहां ग्रामीण और शहरी—दोनों तरह के खातों में ज़ीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है. यानी, अगर आप एसबीआई में खाता खोलते हैं, तो आपको न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है.

इसके मुकाबले, एक्सिस बैंक में ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को कम से कम 2,500 रुपये और शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को 12,000 रुपये का औसत बैलेंस रखना अनिवार्य है. इस वजह से शहरी ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक की शर्तें सख्त हो जाती हैं. इसका मतलब यह है, कि अगर आप तय औसत बैलेंस नहीं रखते, तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूल सकता है.

असर आपके जेब पर

इस बदलाव का सीधा असर छोटे और मध्यम आय वाले ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए अब जेब पर पहले से ज्यादा बोझ पड़ेगा. साथ ही, कैश डिपॉजिट पर लगने वाले नए शुल्क के कारण ग्राहकों को अपने जमा-निकासी के लेन-देन की योजना पहले से बनानी होगी, ताकि अनावश्यक चार्ज से बचा जा सके.