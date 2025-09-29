I Love Muhammad Rangoli Row: अहिल्यानगर में नवरात्रि के दौरान 'आई लव मोहम्मद' रंगोली विवाद, मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन के बीच सीएम फडणवीस ने दी कड़ी चेतावनी; VIDEO

I love Muhammad Row: उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है. महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (अहमदनगर) के मालीवाड़ा इलाके में नवरात्रि के दौरान एक रंगोली को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जब रविवार देर रात रंगीली रोड पर बनी एक रंगोली में 'I Love Mohammad' लिखा हुआ पाया गया. यह भी पढ़े: Bareilly में जुमे की नमाज के बाद बवाल, ‘I Love Muhammad’ प्रदर्शनकारियों पर पथराव का आरोप; पुलिस ने किया Lathi Charge (Watch Video)
रंगोली को लेकर मुस्लिम समुदाय सड़को पर उतरा
सोमवार सुबह जब इस रंगोली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए. समुदाय ने इसे पैगंबर मोहम्मद का अपमान बताया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई. जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई हैं.
विरोध प्रदर्शन के बीच 30 लोग हिरासत में
#WATCH यवतमाल: अहिल्यानगर की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "...इसमें एक प्रकार से यह भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है? हमें यह भी देखना होगा कि सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है...सभी को अपने धर्म का पालन का करने का अधिकार है… pic.twitter.com/atJ2BiaUiG
विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर-संभाजी हाईवे को जाम कर दिया. सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे-धीरे उग्र होता गया और कुछ ही देर में पथराव शुरू हो गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है
रंगोली बनाने वाले युवक पर FIR
स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित रूप से यह रंगोली बनाई थी. हालांकि, इससे समुदाय की नाराज़गी कम नहीं हुई और प्रदर्शन जारी रहा. प्रदर्शनकारी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कोटला क्षेत्र में भी जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.
सीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की
तनावपूर्व हालात के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फडणवीस ने कहा कि सरकार सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी