Hyderabad’s Taj Banjara Hotel Sealed: हैदराबाद का मशहूर ताज बंजारा होटल सील, ₹1.40 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया न चुकाने पर GHMC ने की कार्रवाई; VIDEO

Hyderabad’s Taj Banjara Hotel Sealed: हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में स्थित मशहूर ताज बंजारा होटल को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) ने सील कर दिया है. यह कार्रवाई होटल द्वारा 1.40 करोड़ रुपये का बकाया संपत्ति कर न चुकाने पर की गई है. जानकारी के अनुसार, GHMC ने कई बार होटल प्रबंधन को बकाया टैक्स चुकाने के नोटिस भेजे थे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला. आखिरकार, सख्त रवैया अपनाते हुए होटल को सील कर दिया गया.

दरअसल, GHMC पूरे शहर में टैक्स वसूली अभियान चला रही है और यह कार्रवाई भी उसी का हिस्सा है.

ये भी पढें: Hyderabad High Speed Rail: जल्द हैदराबाद से चेन्नई और बेंगलुरु का सफ़र होगा सिर्फ 2 घंटो का, 10 घंटे का बचेगा समय

Taj Banjara, a five-star hotel located in Banjara Hills Hyderabad, has reportedly been seized by authorities for failing to clear property taxes. According to reports, the hotel was seized due to unpaid property tax dues amounting to Rs 1.43 crore over the past two years pic.twitter.com/qZGou7ugPK

— Telangana News Point (@mediainfodesk) February 21, 2025