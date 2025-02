VIDEO: शराब पीकर मारपीट करता था पति... पत्नी निकिता शर्मा ने मानव शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप

आगरा: टेक्नोलॉजी कंपनी में कार्यरत मानव शर्मा की आत्महत्या के मामले में उनकी पत्नी निकिता शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है. मानव ने अपने सुसाइड वीडियो में पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, लेकिन अब निकिता ने अपने बचाव में चौंकाने वाले दावे किए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में निकिता ने बताया कि मानव उनके चरित्र पर संदेह करता था और शराब पीकर झगड़ा करता था. उन्होंने कहा, "शादी के बाद कुछ भी गलत नहीं था, यह सब मेरा अतीत था. लेकिन वह शराब के नशे में हंगामा करता था और कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका था. मैंने उसे तीन बार बचाया और आगरा लाया. उसने खुशी-खुशी मुझे मेरे घर छोड़ा था, लेकिन उसी रात यह सब कर लिया."

Victim's wife Nikita Sharma claimed over a year into marriage, their relationship turned abusive over her past. As per Nikita, Manav made several attempts on his life. On the day of the incident, Nikita also alerted her sister-in-law over Manav taking the extreme step. pic.twitter.com/ipvkPq7D1x

निकिता ने आगे आरोप लगाया कि मानव अक्सर उनके साथ मारपीट करता था. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इसकी जानकारी मानव के माता-पिता को दी थी, तो उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें बताया कि मानव यह सब शराब की वजह से करता है. मैंने कहा कि आप में से किसी एक को यहां होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे पति-पत्नी का मामला कहकर टाल दिया. वे दो दिन के लिए आए और फिर चले गए. मैंने उन्हें सबकुछ बताया था."

Nikita has also shared WhatsApp chat with her sister-in-law hours before Manav took the extreme step and killed himself. Nikita could be seen requesting her sister-in-law to check on Manav. pic.twitter.com/4DE2MUZkYc

निकिता ने यह भी दावा किया कि मानव के आत्महत्या करने से कुछ समय पहले उन्होंने उसकी बहन को इस बारे में सतर्क किया था. लेकिन मानव की बहन ने जवाब दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा. निकिता के अनुसार, जब मानव की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार ने उन्हें घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया.

मानव शर्मा ने 24 फरवरी को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से ठीक पहले उन्होंने करीब सात मिनट का एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वह रोते हुए समाज से पुरुषों के मुद्दों पर भी विचार करने की अपील कर रहे थे.

अपने वीडियो में मानव ने पत्नी पर प्रताड़ना और अवैध संबंधों के आरोप लगाए थे. उन्होंने माता-पिता से माफी मांगते हुए कहा था कि वह मजबूरी में यह कदम उठा रहे हैं.

Manav Sharma Suicide Case: It is evident that Manav was under extreme influence of alcohol. It is also evident that his wife Nikita made desperate pleas to his sister to stop him who asked her to ignore.

Their dispute was over Nikitas affair before marriage. There is no proof… pic.twitter.com/RacSDajB5V

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) February 28, 2025