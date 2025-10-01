Hurun India Rich List 2025: मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, शाहरुख खान की अरबपतियों में धांसू एंट्री, देखें पूरी लिस्ट

(Photo Credit: X)

Hurun India Rich List 2025: भारत अब सिर्फ आबादी में ही नहीं, बल्कि अरबपतियों की गिनती में भी दुनिया में अपना नाम बना रहा है. देश में अमीर लोगों की संख्या साल-दर-साल तेजी से बढ़ रही है. हाल ही में M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी हुई है, जो बताती है कि भारत में अब 350 से भी ज्यादा अरबपति हो गए हैं. इस लिस्ट में हमेशा की तरह मुकेश अंबानी पहले नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार एक खास नाम ने सबको चौंका दिया है - वो हैं बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान, जिन्होंने पहली बार इस प्रतिष्ठित क्लब में अपनी जगह बनाई है.

13 साल में छह गुना बढ़ गए अरबपति

यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 13 सालों में भारत में अरबपतियों की संख्या छह गुना से भी ज्यादा हो गई है. हुरुन की लिस्ट में शामिल इन सभी अरबपतियों की कुल दौलत को अगर मिला दिया जाए, तो यह 167 लाख करोड़ रुपये बनती है. यह रकम इतनी ज्यादा है कि यह हमारे देश की कुल जीडीपी (GDP) का लगभग आधा है.

ये हैं देश के टॉप 3 सबसे अमीर लोग

मुकेश अंबानी: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनका परिवार 9.55 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम संपत्ति के साथ एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं. गौतम अडानी: अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. रोशनी नादर मल्होत्रा: इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम रोशनी नादर मल्होत्रा का है, जिन्होंने इतिहास रच दिया है. वे 2.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ न सिर्फ टॉप-3 में जगह बनाने वाली पहली महिला बनी हैं, बल्कि भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं.

लिस्ट में नए और खास चेहरे

इस साल की लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम बॉलीवुड के बादशाह, शाहरुख खान का है. जी हाँ, किंग खान ने 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पहली बार अरबपतियों के इस खास क्लब में एंट्री मारी है.

वहीं, इस लिस्ट में सबसे युवा अरबपति का खिताब 31 साल के अरविंद श्रीनिवास को मिला है, जो 'परप्लेक्सिटी' (Perplexity) के फाउंडर हैं और उनकी कुल संपत्ति 21,190 करोड़ रुपये है.

अमीरों का पसंदीदा शहर मुंबई

अगर बात करें कि ये अमीर रहते कहाँ हैं, तो मुंबई एक बार फिर अमीरों का सेंटर बना हुआ है. देश के 451 सबसे अमीर लोग मुंबई में रहते हैं. इसके बाद नई दिल्ली (223) और बेंगलुरु (116) का नंबर आता है. ज्यादातर अमीर लोग फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं.