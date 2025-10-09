Forbes India ने जारी की भारत में 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट, नंबर-1 पर है Mukesh Ambani का नाम; जानें टॉप 10 में कौन-कौन है शामिल

Forbes India's Rich List (Photo- @ArtiSharma001/X)

Forbes India’s Rich List: फोर्ब्स इंडिया (Forbes India) ने भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी कर दी है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) एक बार फिर शीर्ष स्थान पर हैं. हालांकि उनकी संपत्ति में 12% या लगभग 14.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है, फिर भी वे 105 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं. मुकेश अंबानी का साम्राज्य लगातार नए क्षेत्रों में फैल रहा है. ऊर्जा, खुदरा और दूरसंचार के बाद, अब उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की दुनिया में प्रवेश किया है.

उनकी नई कंपनी, रिलायंस इंटेलिजेंस, इस दिशा में पहला कदम मानी जा रही है. उन्होंने 2026 में रिलायंस जियो को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की योजना की भी घोषणा की है.

दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा?

दूसरे स्थान पर गौतम अडानी (Gautam Adani) और उनका परिवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 92 अरब डॉलर है. हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट (Hindenburg Research Report) के कारण 2023 में उनके शेयरों में भारी गिरावट आई थी, लेकिन अब अडानी समूह ने उल्लेखनीय सुधार किया है.

ओ.पी. जिंदल समूह (O.P. Jindal Group) की सावित्री जिंदल और उनका परिवार 40.2 अरब डॉलर की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं. हालांकि पिछले साल की तुलना में उनकी कुल संपत्ति में लगभग 3.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है, फिर भी वे देश की सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं.

चौथे और 5वें स्थान पर किसका नाम?

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के अध्यक्ष सुनील मित्तल और उनका परिवार इस साल 34.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं. इस साल, उनकी कमाई में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, जो 3.5 अरब डॉलर रही. एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL Technologies) के संस्थापक शिव नादर 33.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

टॉप 10 में और किस-किस का नाम?

डीमार्ट (DMart) के मालिक राधाकिशन दमानी और उनका परिवार छठे स्थान पर हैं, जबकि सन फार्मा (Sun Pharma) के दिलीप सांघवी सातवें स्थान पर हैं. बजाज (Bajaj) परिवार 21.8 अरब डॉलर के साथ आठवें स्थान पर है. वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख साइरस पूनावाला (Cyrus Poonawalla) नौवें स्थान पर और आदित्य बिड़ला समूह (Aditya Birla Group) के कुमार मंगलम बिड़ला 20.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दसवें स्थान पर रहे.

फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में नए नाम?

इस साल की सूची में कुछ नए नाम भी शामिल हुए. वारी एनर्जीज (Waaree Energies) के संस्थापक दोशी भाई-बहन 7.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 37वें स्थान पर रहे. डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सुनील वचानी 3.85 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 80वें स्थान पर रहे.

फोर्ब्स के अनुसार, भारत के शीर्ष 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति इस साल लगभग 9% घटकर 1 ट्रिलियन डॉलर रह गई, जो पिछले साल की तुलना में 100 अरब डॉलर कम है.