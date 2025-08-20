आधार, पैन, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल गए? ऐसे मिनटों में करें डाउनलोड

अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, कि हमें अचानक आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), वोटर आईडी (Voter ID) या ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की जरूरत पड़ जाती है, और वह डॉक्यूमेंट उस समय हमारे पास नहीं होता है. लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बड़ी आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है?

आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

अगर आपको आधार कार्ड की तुरंत जरूरत है, और आपके पास फिजिकल कॉपी मौजूद नहीं है, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें:

सबसे पहले यूआईडीएआई (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.

अब ‘My Aadhaar’ सेक्शन में जाकर ‘Download Aadhaar’ पर क्लिक करें.

फिर ‘I Have’ ऑप्शन के तहत ‘Aadhaar Number’ चुनें.

इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें.

अगर आप Masked Aadhaar (जिसमें आधार नंबर आंशिक रूप से छिपा होता है) डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस विकल्प पर क्लिक करें.

कैप्चा भरें और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें

आपके मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे डालें.

ओटीपी वेरिफाई करने के बाद ‘Verify and Download’ पर क्लिक करें.

अब आपका ई-आधार पीडीएफ (e-Aadhaar PDF) डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप पासवर्ड डालकर ओपन कर सकते हैं.

ई-पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

अगर आपके पास पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी नहीं है, और आपको तुरंत इसकी जरूरत है, तो आप आसानी से ई-पैन (e-PAN) ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.

अब ‘Our Services’ सेक्शन में जाकर ‘Instant e-PAN’ पर क्लिक करें.

अगर आपने पहले ई-पैन बनवाया है, तो ‘Check Status/Download PAN’ का विकल्प चुनें.

अगर आप नया ई-पैन बनवाना चाहते हैं, तो ‘New e-PAN’ पर क्लिक करें.

अब अपना ‘Aadhaar Number’ दर्ज करें और डिक्लेरेशन को कंफर्म करके आगे बढ़ें.

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालें.

आपकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी, उन्हें ध्यान से चेक करें और अपना ईमेल आईडी (Email ID) दर्ज करें.

इसके बाद आपका ई-पैन पीडीएफ फाइल के रूप में आपके ईमेल इनबॉक्स में भेज दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकते हैं.

वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

अगर आपने नया वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया है, और अब उसे ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया अपनाएं:

सबसे पहले नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं.

अब ‘नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन’ के अंतर्गत ‘Form 6’ पर क्लिक करें.

अब आपको अपना नाम, उम्र और जेंडर जैसी जानकारी भरनी होगी.

इसके बाद आपको दो रेफरेंस व्यक्तियों का विवरण देना होगा, जो आपके आवेदन को कन्फर्म करेंगे.

अब अपनी पहचान और पते का प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें.

पूरी प्रक्रिया पूरी होने पर आपके मोबाइल और ईमेल पर एप्लिकेशन नंबर भेजा जाएगा.

अब वेबसाइट पर वापस जाकर उसी एप्लिकेशन नंबर से लॉगिन करें और अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करें.

डाउनलोड किया हुआ वोटर आईडी कार्ड पीडीएफ फाइल के रूप में होगा, जिसे आप प्रिंट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करें?

अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले सार्थी परिवहन सेवा (Parivahan Sewa) की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं.

अब अपना राज्य (State) चुनें.

इसके बाद ‘Driving Licence’ मेनू में जाकर ‘Print Driving Licence’ पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना ‘Application Number’ और जन्मतिथि (Date of Birth) भरनी होगी.

सभी जानकारी सही भरने के बाद, आपका ड्राइविंग लाइसेंस पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा.

डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या फिर प्रिंट निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

अब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स न भी हों तो घबराने की जरूरत नहीं है. बस मोबाइल या लैपटॉप से लॉगिन करें और आधार, पैन, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत डाउनलोड कर लें.