Manipur Shocker: नागालैंड के HornbillTV के पत्रकार को मणिपुर के फ्लावर फेस्टिवल में मारी गोली, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, VIDEO आया सामने
सेनापति,मणिपुर: मणिपुर (Manipur) के सेनापति जिले (Senapati District) के लाई गांव में फ्लावर फेस्टिवल (Flower Festival) को कवर करने गए हॉर्नबिल टीवी (Hornbill TV) के पत्रकार दिप सैकिया पर गोली चलाई. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई.इस हमले में पत्रकार के पैर और बगल में गोली लग गई. इस हमले के बाद पत्रकार को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट किया गया है. जहांपर उनका इलाज जारी है. हमले के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद मीडिया जगत में खलबली मच गई है और इस घटना की मीडिया जगत ने निंदा की है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर सामने आया है. जहांपर पत्रकार का हॉस्पिटल में इलाज जारी है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @IndiaTodayNE नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज 

हॉर्नबिल टीवी ने घटना की निंदा की

इस घटना के बाद हॉर्नबिल टीवी (Hornbill TV) की संपादक दजुथोनो मेक्रो (Editor Djuthono Makro) इसकी कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा की किसी भी पत्रकार पर उस समय उस समय गोली चलाना जब वह सांस्कृतिक कार्यक्रम को कवर कर रहा हो, न सिर्फ व्यक्ति पर हमला है बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सीधा प्रहार है. उन्होंने कहा कि मीडिया पेशेवरों पर इस तरह की हिंसा, धमकी और उत्पीड़न किसी भी न्यायप्रिय और पारदर्शी समाज में अस्वीकार्य है.

मेक्रो ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

मेक्रो ने नागालैंड (Nagaland) और मणिपुर सरकारों सहित कानून-व्यवस्था एजेंसियों से इस घटना की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की अपील की. उन्होंने कहा कि दोषियों और उनके किसी भी सहयोगियों को तुरंत न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि यह संदेश जाए कि पत्रकारों पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बताया जा रहा है की कुछ दिन पहले नागालैंड के उपमुख्यमंत्री यंथुंगो पट्टन (Deputy Chief Minister Yanthungo Pattan) ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिप सैकिया को आक्रामक तरीके से डांटा था. पत्रकार ने असम में चल रहे बेदखली अभियान पर सवाल किया था. पट्टन गृह विभाग भी संभालते हैं.

 