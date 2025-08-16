अंतरिक्ष से लौटने के बाद कल भारत आ सकते हैं शुभांशु शुक्ला, PM मोदी से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली: अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद रविवार को भारत लौट रहे हैं. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर अपना मिशन पूरा करने के बाद, वह अब अपने अनुभव देश के लोगों के साथ बांटने के लिए उत्साहित हैं.

शुक्ला पिछले एक साल से अमेरिका में Axiom-4 मिशन की ट्रेनिंग ले रहे थे. भारत आने के बाद वह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. इसके बाद वह अपने घर लखनऊ भी जाएंगे.

भावुक होकर लिखी दिल की बात

अमेरिका से भारत के लिए रवाना होते हुए शुभांशु शुक्ला ने हवाई जहाज़ से अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की. उन्होंने लिखा कि उनके दिल में इस वक्त कई तरह के भाव हैं.

उन्होंने कहा, "जब मैं भारत वापस आने के लिए प्लेन में बैठा हूं, तो मेरे दिल में मिले-जुले एहसास हैं. मुझे अमेरिका में उन शानदार लोगों को पीछे छोड़कर दुख हो रहा है जो इस मिशन के दौरान मेरे दोस्त और परिवार बन गए थे. साथ ही, मैं भारत में अपने दोस्तों, परिवार और देश के सभी लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूं. शायद इसी का नाम ज़िंदगी है - सब कुछ एक साथ."

शुक्ला ने बॉलीवुड फिल्म 'स्वदेस' का मशहूर गाना भी याद किया, जो उन्होंने मिशन पर जाने से ठीक पहले सुना था. उन्होंने लिखा, "यूं ही चला चल राही - जीवन गाड़ी है, समय पहिया."

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया था ज़िक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए शुभांशु शुक्ला का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था, "हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट आए हैं. आने वाले दिनों में वह भारत लौट रहे हैं."

कैसा था शुभांशु का मिशन?

शुक्ला Axiom-4 प्राइवेट स्पेस मिशन का हिस्सा थे. उन्होंने 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी और 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे. 18 दिनों के अपने मिशन के दौरान, उन्होंने तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर 60 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए और 20 जागरूकता कार्यक्रम किए. वह 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापस लौटे थे.

भारत आने के बाद, शुभांशु शुक्ला 22-23 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे. पूरा देश अपने इस हीरो का स्वागत करने और अंतरिक्ष की कहानियां सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है.