Hingoli Road Accident: हिंगोली में भीषण सड़क हादसे में उजड़ गया परिवार, तेज रफ्तार कार की टक्कर में पति-पत्नी की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल

Representational Image | ANI

Hingoli Road Accident: महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंढा नागनाथ तालुका में सोमवार शाम करीब 7:15 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक पूरा परिवार उजड़ गया. काठोडा तांडा के पास, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक पर सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे में कार में सवार एक व्यक्ति भी घायल हुआ है.

मृतकों के नाम

मृतकों की पहचान शेख एजाज शेख रहीम (28 वर्ष) और उनकी पत्नी नूरजहाँ बेगम (26 वर्ष), निवासी अर्धापूर के रूप में हुई है. वे बाइक से औंढा नागनाथ से अर्धापूर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. दोनों को गंभीर चोट आने की वजह से दम तोड़ दिया. यह भी पढ़े: Koppal Road Accident: कर्नाटक के कोप्पल में बड़ा हादसा, हुलेगम्मा मंदिर की पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर चढ़ी बस, 3 की मौत, 4 घायल

बेटी गंभीर रूप से घायल

कार की रफ़्तार तेज होने की वजह से हादसे में उनकी बेटी अनाबिया बेगम शेख एजाज गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे पहले औंढा नागनाथ ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत गंभीर होने के कारण उसे नांदेड के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है. जहां पर इलाज जारी है.

कार में सवार अन्य एक व्यक्ति भी घायल

हादसे में कार में सवार एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसका प्राथमिक इलाज किया गया और गंभीर चोटों के कारण उसे भी आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही औंढा नागनाथ पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. मौके वारदात पर पंचनामा करने के बाद दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.

प्रारंभिक जांच में तेज रफ़्तार के चलते हादसा

प्रारंभिक जांच में तेज गति और रात के अंधकार को हादसे के मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की पूरी वजह सामने आएगी