Karnataka Weather Update: कर्नाटक में भारी बारिश, धारवाड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी, 56 गांवों पर बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने की रेस्क्यू बोट्स और शेल्टर की व्यवस्था (Watch Video)

Karnataka Weather Update: कर्नाटक के धारवाड़ जिले में भारी बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं. जिले के 56 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है.मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए अस्थायी आश्रय और नावों की व्यवस्था कर दी है.जिलाधिकारी दिव्या प्रभु ने कहा, 'धारवाड़ जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है.

मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश हुई है. लोग सतर्क रहें और जिला मुख्यालय से बिना पूर्व अनुमति के बाहर न जाएं.

कर्नाटक के धारवाड़ में बाढ़ का अलर्ट

Karnataka: Heavy rains prompt flood warning for 56 villages in Dharwad, orange alert has been issued and rescue measures including boats and shelters prepared pic.twitter.com/tUPqSrDysW

