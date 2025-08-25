Jharkhand Heavy Rains Update: झारखंड में मूसलाधार बारिश से हाहाकार: गुमला में कंस नदी पर बना पुल टूटा, दर्जनों गांवों का संपर्क कटा; VIDEO

(Photo Credits NDTV)

Jharkhand Heavy Rains Update: झारखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 29 अगस्त 2025 तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. बारिश का सबसे अधिक असर गुमला, रांची, लोहरदगा और अन्य जिलों में देखा जा रहा है. चारों तरफ पानी ही पानी का नजारा है, सड़कें और नालियां उफान पर हैं. अभी तक इस आपदा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन संपर्क मार्गों के टूटने से ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

गुमला में कंस नदी का पुल ध्वस्त

गुमला जिले के सिसई प्रखंड में कंस नदी पर बना 17 साल पुराना डाड़हा-छरदा पुल मूसलाधार बारिश और तेज बहाव के कारण पूरी तरह ढह गया. यह पुल लोहरदगा जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-75) से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता था. पिछले साल इस पुल का एक पिलर कमजोर हो गया था, आरोप है मरम्मत न होने और लगातार बारिश से मिट्टी के कटाव के कारण यह टूट गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नदी का तेज बहाव और टूटा हुआ पुल साफ देखा जा सकता है. यह भी पढ़े: Uttarakhand Heavy Rains Alert: उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

गुमला में कंस नदी पर बना पुल टूटा

दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा

इस पुल के जरिए दर्जनों गांवों के लोग शहरों और बाजारों तक पहुंचते थे. लेकिन इस पूल के टूटने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई हैं. गुमला के जिला उपायुक्त (डीसी) ने बताया कि प्रशासन वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने में जुटा है, लेकिन बारिश के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बारिश थमने के बाद पुल की मरम्मत या नया निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा.