Maharashtra Heavy Rain: महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का संपर्क टूटा, स्कूलों को दी गई छुट्टी; VIDEO

Maharashtra Heavy Rain: पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र (Maharashtra) के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए है. लातूर जिले में मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट घोषित किया है. जिले के जिलाधिकारी ने स्कूलों को छुट्टी घोषित की है.यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा के लिए लिया गया है. ज़िला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी है क्योंकि ज़िले में अलर्ट जारी है.इस बीच, कल रात से ही ज़िले में भारी बारिश हो रही है. आज पूरे दिन के लिए ज़िले में अलर्ट जारी किया गया है.लातूर जिले में कल रात से भारी बारिश हो रही है और कुछ इलाके प्रभावित होने लगे हैं.

लातूर में भारी बारिश

जिले के रेनापुर डैम के दरवाजे खोले

लातूर जिले (Latur District) में रेनापुर डैम के 4 दरवाजे खोले गए. जिसके कारण 4371.38 क्युसेक पानी रेना नदी में छोड़ा गया है. तावरजा नदी उफनते हुई बहने के कारण धानोरा-शिरसी ब्रिज यातायात के लिए बंद किया गया है.

विदर्भ और मराठवाड़ा का संपर्क टूटा

दो दिन के अंतराल के बाद बारिश ने फिर से जोर पकड़ा है.लातूर, नांदेड़, हिंगोली और धाराशिव जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलधार बारिश (Heavy Rain) हो रही है. बारिश से पैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण हिंगोली-पूसद मार्ग बंद करना पड़ा. वहीं, कलमदूरी तालुका के मालेगांव इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे किसानों और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.लातूर जिले में मान्याड नदी का जलस्तर बढ़ने से शेणकुड का पुल पानी में डूब गया है और वहां से यातायात रोकना पड़ा है. पहले से ही बारिश से परेशान किसानों की चिंता अब और बढ़ गई है.

अगले 48 घंटे का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आने वाले 48 घंटे राज्य में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है.एहतियात के तौर पर लातूर, धाराशिव, हिंगोली और नांदेड़ जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.