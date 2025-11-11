Pratapgarh Shocker: इंस्टाग्राम पर गर्लफ्रेंड के साथ की चैट, गुस्से में स्कूली छात्र ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड की कर दी हत्या, प्रतापगढ़ में मची सनसनी

(Photo Credits File)

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) ज़िले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.यहां एक नाबालिग ने अपने स्कूल के सबसे करीबी दोस्त की सिर्फ इसलिए हत्या (Murder) कर दी क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड से इंस्टाग्राम पर चैट कर रहा था. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सन्नाटा फैल गया है.फतनपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर कला गांव में रहने वाले नाबालिग और दूसरा नाबालिग बचपन से अच्छे दोस्त थे.

लेकिन कुछ दिनों पहले नाबालिग (Minor) को पता चला कि उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड से इंस्टाग्राम पर बातचीत कर रहा है.यह बात नाबालिग को नागवार गुज़री और दोनों के बीच झगड़ा हो गया. ये भी पढ़े:Bengaluru Horror: बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने को कहा… बेटी ने दोस्तों संग मिलकर कर दी मां की हत्या; सुसाइड का रूप देकर किया सबूत मिटाने का प्रयास

स्कूल के बाद खेत में बुलाकर की हत्या

गुस्से में नाबालिग (Minor) ने तीन दोस्तों के साथ मिलकर अपने दोस्त को खत्म करने की साज़िश रची. स्कूल की छुट्टी के बाद नाबालिग ने दोस्त को बहाने से पास के खेत में बुलाया. वहां उन्होंने मिलकर स्कार्फ से गला दबाकर दोस्त की हत्या कर दी और शव को खेत में ही फेंक दिया. इसके बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए.

लापता होने पर पिता ने दर्ज कराई शिकायत

जब छात्र देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों को शक हुआ. परिजनों ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई. अगले दिन सुबह, यानी 7 नवंबर को, ग्रामीणों ने खेत में एक शव पड़ा देखा और पुलिस (Police) को सूचना दी.

पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस (Police) टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की. घटनास्थल से मोबाइल, चेन, स्कूल आईडी कार्ड और वह स्कार्फ भी बरामद किया गया. जिससे हत्या की गई थी. जांच में पुलिस ने नाबालिग और उसके साथियों को हिरासत में लिया. पूछताछ में नाबालिग ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा,' वह मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, इसलिए मैंने गुस्से में उसे मार डाला.

आरोपी को सुधारगृह भेजा गया

इस सनसनीखेज घटना के बाद गांव में लोगों के बीच डर और ग़ुस्से का माहौल है. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पकड़कर सुधारगृह (Reformatory) भेज दिया है. वहीं, पुलिस बाकी आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.