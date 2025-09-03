हाथरस OYO कांड VIDEO: होटल में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 12 लड़के और 8 लड़कियां, जानें अय्याशी के अड्डे पर कैसे पड़ी रेड

पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. (Photo : X)

Hathras OYO Hotel Police Raid: उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक OYO होटल में 8 लड़कियां एक साथ पहुंचीं. उन्हें अगल-बगल के कमरे भी मिल गए. लेकिन इन कमरों में पहले से ही 12 लड़के मौजूद थे जो उनका इंतजार कर रहे थे. इसके बाद जो हुआ, उससे पूरे होटल में हड़कंप मच गया. अचानक पुलिस की टीम ने होटल पर छापा मारा और सभी को पकड़ लिया.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला हाथरस गेट कोतवाली इलाके के दयानंतपुर में मौजूद OYO पैराडाइज होटल का है. पुलिस को काफी समय से इस होटल के बारे में शिकायतें मिल रही थीं. आसपास के लोगों का कहना था कि यहां गलत काम होते हैं और संदिग्ध लोग आते-जाते रहते हैं. लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इस होटल पर नजर रखनी शुरू कर दी थी.

पुलिस ने ऐसे मारा छापा

इन्हीं शिकायतों पर एक्शन लेते हुए, सीओ सिटी की अगुवाई में पुलिस की एक टीम ने बुधवार को अचानक होटल पर धावा बोल दिया. पुलिस की इस कार्रवाई से होटल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जब पुलिस ने कमरों के दरवाजे खुलवाए तो अंदर का नजारा देखकर वे भी हैरान रह गए. कमरों में 12 लड़के और 8 लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले.

पुलिस को देखते ही होटल में भगदड़ मच गई. लड़के-लड़कियां इधर-उधर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके सभी को पकड़ लिया.

अब आगे क्या होगा?

पुलिस इन सभी 20 लोगों को पकड़कर थाने ले आई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. होटल के रजिस्टर और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पता चल सके कि यह सब कब से चल रहा था.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में होटल मैनेजमेंट की भूमिका की भी जांच होगी. अगर होटल के मालिक या मैनेजर की मिलीभगत सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं.