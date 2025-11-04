Hardoi Shocker: नाबालिग से रेप का आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, 25 हजार का था इनाम

हरदोई, 4 नवंबर : उत्तर प्रदेश में हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और 25 हजार के इनामी बदमाश में मुठभेड़ हो गई. इस दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश बीपी उर्फ कौशल के पैर में गोली लग गई. आरोपी नाबालिग से रेप के मामले में वांछित था. आरोपी कौशल पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी. सोमवार रात गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी इलाके में मौजूद है. पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

इसके बाद पुलिस ने भी गोली चलाई, जो उसके पैर में लग गई. पुलिस ने घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया है. मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस कार्रवाई को जिले में अपराध पर नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने बताया कि काफी दिनों से पुलिस कौशल की तलाश कर रही थी, मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया. इसके ऊपर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. साथ ही इसके साथियों को भी गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है. इससे पहले शनिवार को बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी दानिश को गिरफ्तार किया था.

पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी बिलायतगंज के पास छिपा है. सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो बाइक की लाइट देखकर आरोपी दानिश वहां से भागने लगा था. भाग रहे आरोपी को जब पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया था. सीओ ने बताया था कि दानिश के खिलाफ गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट समेत 15 मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद हुए थे.