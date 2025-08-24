Fadnavis on Raj Thackeray: देवेंद्र फडणवीस का राज ठाकरे पर पलटवार, कहा- 'जब तक आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक नहीं जीतेंगे' (Watch Video)

(Photo Credits Devendra Fadnavis)

Devendra Fadnavis on Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'वोट चोरी' के आरोपों का समर्थन करते हुए वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मीडिया से बातचीत में कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

फडणवीस ने राज ठाकरे पर साधा निशाना

फडणवीस ने कहा, "राज ठाकरे अपने दिल को बहला रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे जीतने वाले थे, लेकिन उनकी हार में कोई साजिश है, ताकि कार्यकर्ता बिखर न जाएं. जब तक राज ठाकरे अपनी हार का आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक वे नहीं जीत सकते। झूठ बोलने और लोगों का अपमान करने से कुछ हासिल नहीं होगा. यह भी पढ़े: Maharashtra Politics: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे परिवार के गठबंधन की चर्चा के बीच MNS प्रमुख राज ठाकरे से वर्षा बंगले पर मिले, अटकलों का बाजार गर्म

फडणवीस का राज ठाकरे पर पलटवार

गौरतलब है कि दो दिन पहले दोनों नेताओं के बीच वर्षा बंगल में मुलाकात हुई थी. हालांकि, अब इस मुलाकात के बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है. दोनों नेताओं के बीच ये बयान इस बात का संकेत हैं कि राजनीति में कब कौन दोस्त बन जाए और कब दुश्मन, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.