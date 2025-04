Tahawwur Rana Extradition: 'जल्द से जल्द हो फांसी': तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर बोले एकनाथ ओंबले, 26/11 हमले में शहीद हुए थे उनके भाई तुकाराम ओंबले (Watch Video)

26/11 Mumbai Terror Attack: 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के एक बड़े गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है. जैसे ही ये खबर सामने आई, शहीद तुकाराम ओंबले के भाई एकनाथ ओंबले ने इसे देश के लिए "बड़ा दिन" बताया. उन्होंने सरकार से मांग की है कि राणा को जल्द से जल्द फांसी दी जाए. एकनाथ ओंबले ने कहा, "बहुत से मासूम लोग और पुलिसवाले उस रात मारे गए थे. वो एक दर्दनाक रात थी. राणा, डेविड हेडली का सबसे करीबी था जो इस हमले का मास्टरमाइंड था.

इन सभी को पहले ही फांसी हो जानी चाहिए थी... लेकिन आज देश के लिए बड़ा दिन है. मेरी सरकार से अपील है कि तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द फांसी दी जाए."

VIDEO | Mumbai: Here's what Eknath Omble, brother of Tukaram Omble, the Mumbai Police Assistant Sub-Inspector who was martyred during the 26/11 terror attacks said:

"The 26/11 attack was horrific. Many of our police personnel, jawans, and innocent civilians lost their lives...… pic.twitter.com/7XbxxwJ2AO

— Press Trust of India (@PTI_News) April 9, 2025