Gurugram: इंस्टाग्राम और फेसबुक Ads के जरिए बेचते थे नकली Sex बढ़ाने वाली दवाएं, पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़; 4 महिलाओं समेत 11 गिरफ्तार

Gurugram Police Bust Call Centre Selling Fake Sex Enhancement Drugs: गुरुग्राम की पुलिस ने उद्योग विहार फेज 5 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक विज्ञापनों (Instagram and Facebook ads) के जरिए नकली सेक्स बढ़ाने वाली दवाएं ऑनलाइन बेच रहे थे. पुलिस ने कॉल सेंटर के मालिक, सात पुरुषों और चार महिलाओं सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. साइबर क्राइम साउथ थाना (Cyber ​​Crime South Police Station) प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने तकनीकी जानकारी के आधार पर छापेमारी की. जांच में पता चला कि आरोपी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन चलाते थे.

जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भरता था, तो उसे "डॉक्टर" बनकर कॉल आते थे और नकली दवाएं (Counterfeit Medicines) खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था.

पीयूष कुमार था धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड

पुलिस ने बताया कि इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड पीयूष कुमार था, जो विज्ञापन और मैनेजमेंट का काम संभालता था, अन्य कर्मचारी कॉल करके लोगों को ठगते थे. आरोपियों को 15,000 से 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, साथ ही प्रत्येक सफल धोखाधड़ी (Online Fraud) के लिए 3% कमीशन भी मिलता था. ये दिल्ली (Delhi News) से 50 से 100 रुपये में नकली दवाएं खरीदते थे, फिर लोगों को 2,000 रुपये तक में बेच देते थे.

छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ?

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, नकली कैप्सूल के 54 डिब्बे और नकली तेल की 35 छोटी बोतलें बरामद कीं. गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुरुग्राम के निवासी शामिल हैं. चार महिला आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है.

पूछताछ के बाद जेल भेजे गए आरोपी

गिरफ्तार पुरुष आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब इस साइबर धोखाधड़ी गिरोह के अन्य नेटवर्क और आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच से साफ संकेत मिलता है कि इस गिरोह ने देश भर में बड़े पैमाने पर लोगों को निशाना बनाया है.