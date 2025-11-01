VIDEO: मंच से फिसलकर सीढ़ियों पर गिरे गुजरात के सीएम Bhupendra Patel, फिर भी कार्यक्रम को किया संबोधित; लोगों ने की तारीफ

सीढ़ियों पर गिरे CM Bhupendra Patel (Photo- @Ilyas_SK_31/X)

CM Bhupendra Patel Slips Video: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार को 'राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह' के दौरान मंच की सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गए थे, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब वह सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद नीचे उतर रहे थे. मंच पर बिछी लाल कालीन बारिश के कारण गीली थी और मुख्यमंत्री उस पर पैर रखते ही अपना संतुलन खो बैठे, जिससे वह फिसल गए.

ये भी पढें: विकसित भारत के लिए एकजुट समाज और हाशिये पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाना जरूरी: भूपेंद्र पटेल

सरदार पटेल जयंती कार्यक्रम में फिसले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल

अहमदाबाद में कल सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गए थे। pic.twitter.com/XNzb7CG3U2 — Ilyas (@Ilyas_SK_31) November 1, 2025

गिरने के बाद भी कार्यक्रम में शामिल हुए

गनीमत रही कि उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उनकी मदद की, जिससे उन्हें कोई चोट नहीं आई. वायरल क्लिप में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पटेल मुस्कुराते हुए खुद को संभालते हैं और तुरंत कार्यक्रम में शामिल होते हैं.

दुर्घटना के बाद, उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता मार्च को हरी झंडी दिखाई. मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिभागियों के साथ लगभग 100 मीटर तक पैदल चले और उनका उत्साहवर्धन किया.

सरदार पटेल द्वारा किए गए कार्यों का बखान

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की एकता के लिए सरदार पटेल द्वारा किए गए कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत हैं. राज्य सरकार उनके विचारों पर चलकर गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस कार्यक्रम में कई मंत्री, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे. दुर्घटना के बावजूद, मुख्यमंत्री की शांत और संयमित प्रतिक्रिया की सोशल मीडिया पर प्रशंसा हो रही है.