विकसित भारत के लिए एकजुट समाज और हाशिये पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाना जरूरी: भूपेंद्र पटेल

अहमदाबाद, 5 अक्टूबर : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) रविवार को अहमदाबाद में घुमंतू विमुक्त जातियों (DNT) के राज्यस्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों को सहायता चेक वितरित किए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कला के माध्यम से गुजरात को गौरवान्वित करने वाली पद्मश्री भानु चितारा को सम्मानित किया. अहमदाबाद जीएमडीसी में रविवार को आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री भानु बेन बाबरिया, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य के. लक्ष्मण मौजूद रहे.

घुमंतू विमुक्त जातियों का यह पहला राज्यस्तरीय सम्मेलन है. इसमें घुमंतू विमुक्त जातियों के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, "जहां भी जरूरी है, घुमंतू विमुक्त जातियों के लिए सरकार साथ खड़ी है. मैं अपील करने आया हूं कि बहनों को आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेना होगा. जीएसटी सुधारों से लोगों को फायदा हो रहा है. आज स्वदेशी चीजों पर जोर दिया जा रहा है." यह भी पढ़ें : Jharkhand Shocker: पलामू में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या का आरोप, फंदे से लटका मिला शव

इसके अलावा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अहमदाबाद में घुमंतू विमुक्त जातियों के राज्यस्तरीय सम्मेलन में उपस्थित होकर उन्होंने समाज के गरीब, वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव हर वर्ग की चिंता की है और उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई हैं. उनके मार्गदर्शन में, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सहित अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर घुमंतू विमुक्त जातियों के परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं."

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, "इस अवसर पर उन्होंने समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का आह्वान किया और कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से एक विकसित गुजरात और एक विकसित भारत का निर्माण होगा." उन्होंने कहा कि जब हर समाज एकजुट होगा, हर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और हाशिए पर पड़े लोग मुख्यधारा में शामिल होंगे, तभी हम एक विकसित भारत—एक विकसित गुजरात का निर्माण कर पाएंगे. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि घुमंतू विमुक्त जातियों के परिवारों को आवास मिले तथा उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले.