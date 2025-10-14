सरकार ने शुरू की Fare Se Fursat स्कीम, जानें इससे हवाई सफर करने वालों को कैसे मिलेगा लाभ

Government Launches ‘Fair Se Fursat’ Scheme

नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापु ने भारत की सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय एयरलाइन, एलायंस एयर की ऐतिहासिक पहल, 'फेयर से फुर्सत' का उद्घाटन किया. 'फेयर से फुर्सत' (Fare Se Fursat) का उद्देश्य यात्रियों को उतार-चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्ति दिलाना और देश में उड़ान को आसान बनाना है. इस अवसर पर आयोजित समारोह में नागर विमानन सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा; एलायंस एयर के अध्यक्ष, श्री अमित कुमार और एलायंस एयर के सीईओ श्री राजर्षि सेन भी उपस्थित थे.

इस योजना के तहत, एलायंस एयर निश्चित किराये में हवाई सुविधा प्रदान करेगी जो बुकिंग की तिथि पर विचार किए बिना, यहाँ तक कि प्रस्थान के दिन भी स्थिर रहेगा. इस पहल को 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 तक चुनिंदा मार्गों पर प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा, ताकि इसकी परिचालन व्यवहार्यता और यात्रियों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सके.

इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा, " फेयर से फुर्सत' योजना उड़ान योजना के मूल सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है. आज, एलायंस एयर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विमानन को लोकतांत्रिक बनाने और इसे मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग और नव-मध्यम वर्ग के लिए किफायती बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है." स्थिर किराया प्रणाली उतार-चढ़ाव वाले हवाई किराए से जुड़ी अनिश्चितता और तनाव को दूर करती है, जिससे अंतिम समय की बुकिंग के लिए भी लागत का पूर्वानुमान सुनिश्चित होता है.

मंत्री महोदय ने भारतीय विमानन क्षेत्र को और अधिक यात्री-केंद्रित बनाने के व्यापक दृष्टिकोण को भी साझा किया: "मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद से, मेरा ध्यान विमानन क्षेत्र को और अधिक जन-केंद्रित बनाने पर रहा है. उड़ान के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, हमने हवाई अड्डों पर ₹10 में चाय, ₹20 में कॉफी और ₹20 में नाश्ता उपलब्ध कराने वाले उड़ान यात्री कैफ़े शुरू किए हैं. इससे हवाई यात्रा और भी सम्मानजनक और किफ़ायती हो रही है. अब हम एक कदम और आगे बढ़कर यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता, हवाई किराए का समाधान कर रहे हैं."

क्षेत्रीय विमानन कंपनी के योगदान पर बल देते हुए, श्री राममोहन नायडू ने एलायंस एयर को सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना "उड़ान" की रीढ़ बताया, जो टियर-2 और टियर-3 शहरों को राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क से जोड़ती है. उन्होंने कहा, "एलायंस एयर ने "एक मार्ग, एक किराया" की अवधारणा के साथ साहसिक और अनुकरणीय कदम उठाया है. यह वास्तव में "नए भारत की उड़ान" है, जो मुनाफे से आगे बढ़कर सार्वजनिक सेवा पर केंद्रित है."

भारत का विमानन बाज़ार मुख्यतः गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल पर चलता है, जहाँ टिकट की कीमतें माँग, मौसम और प्रतिस्पर्धा के आधार पर वास्तविक समय में बदलती रहती हैं. राजस्व प्रबंधन के लिए प्रभावी होने के बावजूद, यह प्रायः अंतिम समय में अप्रत्याशित किरायों के कारण यात्रियों को परेशान करती है. "फेयर से फुर्सत" का उद्देश्य मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और स्थिरता लाकर इस दीर्घकालिक चुनौती का समाधान करना है.

इस पहल से छोटे शहरों के पहली बार हवाई यात्रा करने वालों को हवाई यात्रा के लिए प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद है. इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हवाई यात्रा को सुगम, सुलभ और किफ़ायती बनाने के दृष्टिकोण को बल मिलेगा.

एलायंस एयर अंतिम छोर तक हवाई संपर्क सुनिश्चित करने और 'उड़े देश का आम नागरिक' के दृष्टिकोण में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इससे प्रत्येक भारतीय के लिए हवाई यात्रा वास्तविकता बन रही है.