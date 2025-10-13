One Route, One Fare: तारीख कोई भी हो नहीं बदलेगा फ्लाइट के टिकट का दाम, Alliance Air ने शुरू की योजना

Representational Image | PTI

सरकारी एयरलाइन एलायंस एयर (Alliance Air) ने यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने 'फेयर से फुरसत' नामक एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसे ‘वन रूट, वन फेयर’ ( One Route, One Fare) यानी एक ही रूट पर एक ही किराया योजना कहा जा रहा है. इस योजना के तहत यात्रियों को टिकट की कीमत में बदलाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यह योजना 13 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाएगी. कंपनी इसके जरिए यह देखना चाहती है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है और ऑपरेशन पर इसका क्या असर होता है.

क्या है ‘वन रूट, वन फेयर’ स्कीम?

इस स्कीम के तहत एयरलाइन ने तय किया है कि किसी भी रूट पर टिकट का किराया एक समान रहेगा, चाहे आप टिकट पहले बुक करें या यात्रा के दिन. यानी टिकट जितनी जल्दी या देर से भी बुक करें, किराया नहीं बदलेगा.

किन यात्रियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के बीच यात्रा करते हैं. Alliance Air मुख्य रूप से छोटे और मध्यम रूट की उड़ानें संचालित करती है. यह एयरलाइन भारत सरकार की UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत काम करती है ताकि हवाई यात्रा हर आम नागरिक के लिए सुलभ हो सके.

इस समय एयरलाइन के पास ज्यादातर ATR 72-600 विमान हैं, जो छोटे हवाई अड्डों के लिए उपयुक्त हैं. इसके अलावा कुछ ATR 42-600 और एक देसी Dornier 228 विमान भी इसके बेड़े में शामिल हैं.

नागर विमानन मंत्री ने क्या कहा?

नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू (Kinjarapu Ram Mohan Naidu) ने इस योजना की शुरुआत के मौके पर कहा कि सरकार की कोशिश है कि हवाई यात्रा को जन-हितैषी बनाया जाए. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के विजन से प्रेरित होकर UDAN यात्रियों के लिए कैफे खोले गए हैं, जहां चाय 10 रुपये में, कॉफी 20 रुपये में और स्नैक्स 20 रुपये में मिलते हैं.

मंत्री ने कहा, "अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता, टिकट का किराया को हल कर रहे हैं. ‘वन रूट, वन फेयर’ योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है,” .

मुनाफे से ज्यादा जनता पर फोकस

मंत्री ने कहा कि Alliance Air ने यह योजना शुरू करके मुनाफे से पहले जनता की सुविधा को प्राथमिकता दी है. “यह ‘नए भारत की उड़ान’ का प्रतीक है. जहां एयरलाइन सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए काम कर रही है.”