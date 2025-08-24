VIDEO: 'दहेज में स्कॉर्पियो मिला, फिर भी मांग रहे थे ₹36 लाख': Greater Noida में महिला को जिंदा जलाकर मार डाला, गिरफ्तार हुआ हैवान पति

Greater Noida Dowry Case: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 26 वर्षीय महिला निक्की की उसके ही पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि निक्की को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया गया. उसे गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मृतका की बहन कंचन ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है. कंचन की शादी भी निक्की के देवर रोहित से हुई थी.

दहेज में मांग रहे थे 36 लाख

पुलिस को दिए बयान में कंचन ने बताया कि शादी के समय परिवार ने एक स्कॉर्पियो कार और कई कीमती सामान दिए थे, लेकिन ससुराल वालों का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ. वे 36 लाख रुपये और एक और कार की मांग करते रहे थे. इतना ही नहीं, विरोध करने पर कंचन के साथ कई बार मारपीट भी की गई.

कंचन का आरोप है कि निक्की का पति विपिन शराब का आदी था और अक्सर नशे में उसे पीटता था. यह मामला कई बार पंचायत में भी उठा, लेकिन हालात नहीं बदले. 21 अगस्त को विवाद के दौरान विपिन ने पहले निक्की की पिटाई की और फिर उस पर पेट्रोल जैसा कोई तरल पदार्थ डालकर आग लगा दी.

आरोपी पति विपिन गिरफ्तार

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. पड़ोसी और कंचन किसी तरह निक्की को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने हत्या, मारपीट और साजिश के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ससुर, सास और देवर फरार बताए जा रहे हैं.

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान दहेज उत्पीड़न की धारा भी जोड़ी जा सकती है.

दहेज जैसी कुप्रथा कब खत्म होगी?

इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि दहेज जैसी कुप्रथा कब खत्म होगी और समाज अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल कब दे पाएगा.