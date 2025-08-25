Greater Noida Dowry Murder Case: निक्की मर्डर केस में जेठ को पकड़ा गया; अब तक तीसरी गिरफ्तारी

ग्रेटर नोएडा, 25 अगस्त : ग्रेटर नोएडा में अपने ससुराल में मारपीट और आग लगाने के बाद मरने वाली महिला निक्की के जेठ रोहित भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में अब तक यह तीसरी गिरफ्तारी है, इससे पहले रविवार को पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी और उसकी सास दया भाटी को गिरफ्तार किया था. यह मामला गुरुवार रात उस वक्त सामने आया जब फोर्टिस अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि एक महिला गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में भर्ती हुई है. फोर्टिस के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद निक्की के परिजन बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की मांग की. इसी बीच, पुलिस ने रविवार को विपिन और दया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रोहित और उसका पिता सतवीर फरार हो गए. इसके अलावा, रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में विपिन के पैर में भी गोली लगी. अधिकारियों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौक के पास विपिन ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसका पुलिस टीम ने पीछा किया. इस दौरान पुलिस ने गोली चला दी और उसके पैर में गोली लग गई. यह भी पढ़ें : PM Modi Gujarat Visit: पीएम मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा, 5400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

हालांकि, विपिन ने आरोप लगाया है कि निक्की की मौत से उसका और उसके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है. उसने दावा किया कि जब वह और उसके पिता घर पर नहीं थे, तब निक्की ने खुद को आग लगा ली, जबकि निक्की की बहन कंचन ने घटना का वीडियो बनाया था. घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. निक्की के बेटे ने अपने पिता और दादी को अपनी मां को पीटते और फिर जिंदा जलाते हुए देखा. मृतका, जिसकी पहचान निक्की के रूप में हुई है, के परिवार वालों का आरोप है कि उसे जलाने से पहले ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था.

इस दरिंदगी के गवाह उनके बेटे ने कहा, "उन्होंने पहले मम्मी पर कुछ डाला. फिर उन्हें थप्पड़ मारे. इसके बाद, उन्होंने लाइटर से उन्हें आग लगा दी." पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर, उसने सिर हिलाकर पुष्टि की कि उसके पिता ने ही उसकी मां की हत्या की है. निक्की की बड़ी बहन कंचन ने आरोप लगाया कि निक्की की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह ससुराल वालों की 36 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकी थी. इस घटना से जुड़े कुछ विचलित करने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिनमें निक्की के पति और सास उसे बालों से घसीटते और पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक और वीडियो में वह गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में जमीन पर बेबस बैठी दिखाई दे रही है. पड़ोसी उसे तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.