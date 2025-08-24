Greater Noida: हो गया एनकाउंटर, आरोपी विपिन भाटी के पैर में लगी गोली; बोला- 'निक्की खुद से मरी है, मुझे कोई अफसोस नहीं'
Photo- ANI

Greater Noida Dowry Murder: खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है, जहां दहेज के लिए पत्नी निक्की (Nikki Murder Case) को जलाकर मारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने एनकाउंटर (Police Encounter) में घायल कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, विपिन को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन रविवार को उसने हिरासत से भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मार दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. विपिन भाटी पर आरोप है कि उसने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी निक्की को जलाकर मार डाला. यह घटना बीते गुरुवार रात कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में हुई.

बताया जा रहा है कि निक्की को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई. उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

ये भी पढें: Greater Noida Shocker: ग्रेटर नोएडा में पति ने महिला को जिंदा जलाया, मौत के बाद गिरफ्तार, बेटे ने लोगों से पिता की हैवानियत के बारे में बताई आपबीती; VIDEO

विपिन भाटी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल

मुझे कोई पछतावा नहीं है: आरोपी विपिन भाटी

घटना से जुड़े दो वीडियो वायरल

इस घटना से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में आरोपी पति विपिन और एक महिला निक्की को बालों से घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में निक्की आग से झुलसने के बाद लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दे रही है.

आरोपी को नहीं है कोई अफसोस

हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती विपिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे अपनी पत्नी की मौत का कोई अफसोस नहीं है. उसने दावा किया कि "उसकी कोई गलती नहीं है, पत्नी की मौत खुद हुई है." विपिन ने इसे पति-पत्नी के बीच का सामान्य झगड़ा बताया.

निक्की की बहन ने लगाए गंभीर आरोप

दूसरी ओर, मृतका की बहन कंचन, जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी, उसने आरोप लगाया कि निक्की को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. कंचन का कहना है कि ससुराल वाले 36 लाख रुपये दहेज की मांग कर रहे थे और पूरा न होने पर उसकी बहन की हत्या कर दी गई.

कंचन ने रोते हुए बताया कि निक्की को पहले पीटा गया, उस पर तेजाब फेंका गया और फिर उसे आग लगा दी गई. इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि उसे प्रताड़ित भी किया गया और यह सब उसके बच्चों के सामने हुआ. निक्की के छोटे बेटे ने भी पुलिस को बताया कि उसने अपनी आंखों से अपनी मां को जलते हुए देखा था.

एडीसीपी सुधीर कुमार का बयान

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी फोर्टिस अस्पताल से मिली, जहां निक्की को पहले भर्ती कराया गया था. इसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

फिलहाल, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और बाकी आरोपियों के परिवार वालों की भी तलाश की जा रही है. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर समाज को झकझोर कर रख दिया है और दहेज प्रथा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैंं.