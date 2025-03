Jammu-Hindon Flight: खुशखबरी! अब जम्मू से नोएडा और दिल्ली आना हुआ आसान, 23 मार्च से शुरू होगी नई फ्लाइट सेवा

Jammu-Hindon Flight: जम्मू-कश्मीर से नोएडा और गाजियाबाद की हवाई यात्रा आसान और किफायती होने जा रही है. दरअसल, एयर इंडिया एक्सप्रेस 23 मार्च 2025 से जम्मू और हिंडन (गाजियाबाद) के बीच नई उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है. यह उड़ान हर दिन (शनिवार को छोड़कर) संचालित होगी. यह उड़ान खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और साउथ दिल्ली से जम्मू आते-जाते हैं.

अब उन्हें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हिंडन एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना न सिर्फ सुविधाजनक होगा, बल्कि इससे समय और किराए की भी बचत होगी.

