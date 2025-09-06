Diwali Special Trains: यात्रियों के लिए खुशखबरी! मध्य रेलवे चलाएगी 944 स्पेशल ट्रेनें, मुंबई, पुणे, नागपुर से चलेगी गाड़ियां, जानें डिटेल्स

Special trains for diwali

Diwali Special Trains: आनेवाले त्यौहारों के लिए रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है. अलग अलग शहरों से कुल 944 स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाने का निर्णय लिया गया है.ये ट्रेनें मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune), नागपुर (Nagpur), नाशिक(Nashik), कोल्हापुर (Kolhapur), सोलापुर (Solapur), अहमदनगर (Ahmednagar), विदर्भ (Vidarbha) और कोंकण विभाग (Konkan Division) से और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों से ये ट्रेनें दौड़ेगी.दिवाली के दौरान, छुट्टियों में घर जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ होती है. एसटी बसों और ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि बैठने की जगह नहीं बचती. नतीजतन, लोगों को निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ती है और भारी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. जिसके कारण रेलवे ने ये फैसला लिया है.

दिवाली के दौरान होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे (Central Railway) ने 944 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये भी पढ़े:Ganpati Special Trains: गणेश चतुर्थी के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, 24 अगस्त को चलेंगी इतनी स्पेशल ट्रेनें

उत्तर भारत जानेवाले यात्रियों को होगा लाभ

रेलवे के इस फैसले से महाराष्ट्र (Maharashtra) समेत उत्तर भारत (North India) जानेवाले यात्रियों को भी इन ट्रेनों का लाभ होगा. आनेवाले दिनों में दशहरा है और उसके बाद दिवाली आएगी. जिसके बाद महाराष्ट्र में रहनेवाले लोग अपने अपने शहर या गांव जाते है. ऐसे लोगों के लिए इन ट्रेनों का लाभ होगा.

ये है ट्रेनों का टाइमटेबल

कोल्हापुर (Kolhapur) से मुंबई सीएसएमटी (Mumbai CSMT) के लिए 20 सेवाएं चलेगी.कोल्हापुर से इसका प्रस्थान हर बुधवार 24 सितंबर से 26 नवंबर रात 10 बजे होगा और सीएसएमटी पर आगमनअगले दिन दोपहर 1:30 बजे होगा.इसकी वापसी गाड़ी हर गुरुवार 25 सितंबर से 27 नवंबर दोपहर 2:30 बजे होगी.इसके स्टॉप मिरज, सांगली, कराड, सातारा, पुणे, लोणावला, कल्याण होंगे.

पुणे से निजामुद्दीन के लिए होगी 20 सेवाएं

पुणे (Pune) से निजामुद्दीन (Nizamuddin) के लिए शुक्रवार और शनिवार को विशेष सुपरफास्ट सेवा उपलब्ध होगी.इसके स्टॉप लोणावला, कल्याण, वसई रोड, वडोदरा, कोटा, सवाई माधोपुर, मथुरा होंगे.

लोकमान्य टिलक टर्मिनस के लिए सावंतवाड़ी रोड के लिए आठ सेवाएं

कोकण पट्टी के यात्रियों के लिए सुविधा.लोकमान्य टिलक टर्मिनस (Lokmanya Tilak Terminus) के लिए सावंतवाड़ी रोड (Sawantwadi Road) के लिए आठ सेवाएं होगी. इसके स्टॉप ठाणे, पनवेल, रोहा, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाल होंगे.

मुंबई सीएसएमटी से गोरखपुर के लिए 132 सेवाएं

मुंबई सीएसएमटी (Mumbai CSMT) से गोरखपुर (Gorakhpur) के लिए 132 सेवाएं. ये ट्रेनें रोजाना उपलब्ध होगी. पुणे से गोरखपुर के लिए 130 सेवाएं होगी. ये ट्रेनें अहमदनगर, मनमाड़, भोपाल, झांसी, लखनऊ मार्ग से होकर जाएगी.

लोकमान्य टिलक टर्मिनस से दानापुर (134 ट्रेनें )

लोकमान्य टिलक टर्मिनस (Lokmanya Tilak Terminus) से दानापुर (Danapur) के लिए 134 ट्रेनें चलेगी. मुंबई से रोजाना सुबह निकलेगी. इससे बिहार के यात्रियों को लाभ मिलेगा.

दूसरी स्पेशल ट्रेनें

लातूर – हडपसर (74 सेवाएं)

दौंड – कलबुर्गी (96 सेवाएं + 40 बी-विकली सेवाएं )

नागपुर – पुणे (20 सेवाएं )

नागपुर – समस्तीपुर (20 सेवाएं )

लोकमान्य टिलक टर्मिनस – तिरुवनंतपुरम नॉर्थ (20 सेवाएं )

लोकमान्य टिलक टर्मिनस – नागपुर (20 सेवाएं )

लोकमान्य टिलक टर्मिनस – लातूर (20 सेवाएं )