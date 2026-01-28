Gold Rate Today: रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद सोने की कीमतों में मामूली सुधार, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में किस रेट में बिक रहा है गोल्ड; जानें आज का रेट

(Photo : X)

Gold Rate Today, January 28, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 28 जनवरी को सोने की कीमतों में मामूली सुधार (Correction) देखा गया है. इस सप्ताह की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद आज कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 10 रुपये की मामूली इंट्राडे गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, यह कीमती धातु अभी भी एक मजबूत 'बुल रन' (Bull Run) में है, जिसने इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 20 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है. राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना लगभग 1,62,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

प्रमुख शहरों में आज का रिटेल भाव

स्थानीय करों, चुंगी और ज्वैलर्स एसोसिएशन के अलग-अलग शुल्कों के कारण भारत के विभिन्न शहरों में सोने की कीमतें थोड़ी भिन्न होती हैं. 28 जनवरी, 2026 को प्रमुख शहरों में 10 ग्राम सोने की दरें इस प्रकार हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: सोने ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड, ₹1.62 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा भाव, बाजार में हलचल के बीच जानें आज दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों में 22K–24K गोल्ड के ताज़ा रेट

शहर 22K सोना (प्रति 10g) 24K सोना (प्रति 10g) दिल्ली ₹1,48,590 ₹1,62,090 मुंबई ₹1,48,440 ₹1,61,940 चेन्नई ₹1,49,590 ₹1,63,190 कोलकाता ₹1,48,440 ₹1,61,940 बेंगलुरु ₹1,48,440 ₹1,61,940 अहमदाबाद ₹1,48,440 ₹1,61,990 नोएडा/गुरुग्राम ₹1,48,590 ₹1,62,090

कीमतें बढ़ने के मुख्य कारण

आज बाजार में देखी गई मामूली गिरावट का मुख्य कारण निवेशकों द्वारा की गई 'प्रॉफिट बुकिंग' मानी जा रही है. मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 5,100 डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया था. इसके बावजूद, कीमतों को सहारा देने वाले कई कारक अभी भी सक्रिय हैं:

भू-राजनीतिक तनाव: वैश्विक स्तर पर जारी अस्थिरता के कारण निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश (Safe-haven asset) मान रहे हैं. रुपये में उतार-चढ़ाव: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति कमजोर होने से आयातित सोना महंगा हो गया है. केंद्रीय बैंकों की खरीदारी: दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा जनवरी में की गई सोने की भारी खरीदारी ने बाजार में इसकी आपूर्ति कम कर दी है.

एक साल में ऐतिहासिक उछाल

सोने की मौजूदा कीमतें पिछले साल के मुकाबले एक बड़ा अंतर दर्शाती हैं. 28 जनवरी, 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 79,871 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. मात्र 12 महीनों में यह बढ़कर 1.6 लाख रुपये के पार पहुंच गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ते डर और मुद्रास्फीति (Inflation) से बचने के लिए लोग डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ (ETF) और सिक्कों में निवेश बढ़ा रहे हैं.

शादियों के सीजन के कारण खुदरा मांग भी बनी हुई है, हालांकि ऊंची कीमतों की वजह से ग्राहक अब बहुत सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं.