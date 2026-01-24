Gold Rate Today, January 24, 2026: रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब स्थिर हुआ सोना, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर में आज के ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Gold Rate Today, January 24, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शनिवार, 24 जनवरी 2026 को सोने की कीमतों में स्थिरता का रुख देखा जा रहा है. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की स्थिति के चलते इस सप्ताह सोने की कीमतों ने ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ था, जिसके बाद आज बाजार में मामूली बदलाव दर्ज किया गया है. वर्तमान में देश के अधिकांश हिस्सों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोना ₹1,57,160 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कीमतों में यह स्थिरता निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तरों पर की जा रही सावधानीपूर्वक खरीदारी का संकेत है. हालांकि कीमतों में इस सप्ताह भारी उछाल आया था, लेकिन शनिवार सुबह बाजार खुलने पर इसमें केवल ₹10 से ₹100 तक का ही मामूली अंतर देखा गया है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, January 23, 2026: रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने की कीमतों में मामूली स्थिरता, जानें दिल्ली से मुंबई तक के ताजा भाव

देश के महानगरों और प्रमुख शहरों में स्थानीय करों और मेकिंग चार्जेस के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है. आज के ताजा भाव इस प्रकार हैं:

प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22 कैरेट (मानक) 24 कैरेट (शुद्ध) चेन्नई INR 1,45,500 INR 1,58,730 मुंबई INR 1,44,050 INR 1,57,150 दिल्ली INR 1,44,200 INR 1,57,300 कोलकाता INR 1,44,050 INR 1,57,150 बेंगलुरु INR 1,44,050 INR 1,57,150 हैदराबाद INR 1,44,050 INR 1,57,150 अहमदाबाद INR 1,44,100 INR 1,57,200 जयपुर INR 1,44,200 INR 1,57,300 लखनऊ INR 1,44,200 INR 1,57,300 श्रीनगर INR 1,44,300 INR 1,57,400 जोधपुर INR 1,44,200 INR 1,57,300 भोपाल INR 1,44,100 INR 1,57,200 नोएडा INR 1,44,200 INR 1,57,300 गाजियाबाद INR 1,44,200 INR 1,57,300 गुरुग्राम INR 1,44,200 INR 1,57,300

नोट: ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं। आभूषण खरीदने से पहले अपने नजदीकी ज्वेलर से संपर्क करें, क्योंकि अंतिम बिल में जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्जेस अलग से जोड़े जाते हैं.

निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना सोना

इस सप्ताह सोने की कीमतों ने ₹1.5 लाख के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर नया लाइफटाइम हाई बनाया है. जानकारों का मानना है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशक सोने को एक सुरक्षित निवेश (Safe-haven asset) के रूप में प्राथमिकता दे रहे हैं. 22 कैरेट सोना, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में होता है, आज औसत ₹1,44,060 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बना हुआ है.

बाजार के रुझान और भविष्य के संकेत

आने वाले दिनों में सोने की चाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती पर निर्भर करेगी. घरेलू स्तर पर शादियों का सीजन होने के कारण मांग मजबूत रहने की उम्मीद है, जो कीमतों को ऊंचे स्तरों पर सहारा दे सकती है.