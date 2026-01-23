Gold Rate Today, January 23, 2026: रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने की कीमतों में मामूली स्थिरता, जानें दिल्ली से मुंबई तक के ताजा भाव

सोने के दाम (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, January 23, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों ने एक नया इतिहास रच दिया है. शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद बाजार में मामूली 'कंसोलिडेशन' (स्थिरता) देखने को मिल रही है. पिछले एक हफ्ते में जबरदस्त उछाल के बाद, निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली (Profit booking) किए जाने से आज कीमतों में मामूली गिरावट आई है. इसके बावजूद, सोना अभी भी 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर से काफी ऊपर बना हुआ है.

देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और चुंगी के कारण सोने के दाम अलग-अलग हो सकते हैं. नीचे आज के प्रमुख रेट्स दिए गए हैं: यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, January 22: रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला सोना, दिल्ली से मुंबई तक 22K-24K रेट में गिरावट; जानें आज गोल्ड किस रेट में बिक रहा है

प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22 कैरेट (मानक) 24 कैरेट (शुद्ध) दिल्ली INR 1,41,590 INR 1,54,450 मुंबई INR 1,41,440 INR 1,54,300 चेन्नई INR 1,41,990 INR 1,54,900 कोलकाता INR 1,41,440 INR 1,54,300 बेंगलुरु INR 1,41,440 INR 1,54,300 हैदराबाद INR 1,41,440 INR 1,54,300 अहमदाबाद INR 1,41,490 INR 1,54,350 जयपुर INR 1,41,600 INR 1,54,460 लखनऊ INR 1,41,600 INR 1,54,460 भोपाल INR 1,41,500 INR 1,54,360 श्रीनगर INR 1,41,450 INR 1,54,310 जोधपुर INR 1,41,600 INR 1,54,460 नोएडा INR 1,41,590 INR 1,54,450 गाजियाबाद INR 1,41,590 INR 1,54,450 गुरुग्राम INR 1,41,600 INR 1,54,460

कीमतों में स्थिरता और बाजार का रुख

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में आई यह मामूली गिरावट एक 'हेल्दी करेक्शन' है। वैश्विक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव के चलते सोने की सुरक्षित निवेश (Safe-haven) के रूप में मांग लगातार बनी हुई है।

24 कैरेट सोने का भाव आज विभिन्न शहरों में 1,54,300 रुपये से 1,56,400 रुपये के बीच बना हुआ है। वहीं, आभूषणों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना लगभग 1,41,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है।

सोना महंगा होने के मुख्य कारण

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव: दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और तनाव ने सोने की मांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दिया है. केंद्रीय बैंकों की खरीदारी: भारत सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं. डॉलर में उतार-चढ़ाव: अमेरिकी डॉलर की मजबूती और रुपये की विनिमय दर में बदलाव का सीधा असर घरेलू बाजार में सोने के दाम पर पड़ रहा है.

विशेषज्ञों की सलाह

कमोडिटी विश्लेषकों का कहना है कि लंबी अवधि में सोने का नजरिया अभी भी 'बुलिश' (तेजी वाला) है. शादियों के सीजन के कारण घरेलू मांग मजबूत रहने की उम्मीद है. निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी बड़ी गिरावट पर खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं.