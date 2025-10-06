Gold Today Rate Today: सोना हुआ महंगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता समेत इन शहरों में देखें लेटेस्ट गोल्ड प्राइस

RBI New Gold Loan Rules

Gold Today Rate Today: सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी के लिए अब गोल्ड खरीदना मुश्किल हो गया है. सोने के दामों में उछाल के बावजूद बाजारों में सोने की डिमांड कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी ही है. गोल्ड रेट्स में उछाल मुख्य रूप से अमेरिका में संभावित सरकारी शटडाउन के कारण बातया जा रहा है. भारत में त्योहारी सिजान के कारण भी गोल्ड के दाम बढ़े हैं. कुछ महीने पहले सोने के दाम में कमी आई थी, लेकिन इसकी कीमतों में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है. सोने को पारंपरिक रूप से मुद्रास्फीति के खिलाफ एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है. इनमें 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध और महंगा होता है, जिसे आम तौर पर निवेश के लिए खरीदा जाता है. वहीं, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल ज़्यादातर आभूषण बनाने में किया जाता है. यह भी पढ़ें: SBI Home Loan: 20 लाख का होम लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? EMI भी जानिए

भारत में सोने की कीमतों में आज तेज़ी देखी गई, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹137 बढ़कर ₹12,077 प्रति ग्राम हो गई. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹125 बढ़कर ₹11,070 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹103 बढ़कर ₹9,058 प्रति ग्राम हो गई. नीचे आप अपने शहरों में सोने के दाम देख सकते हैं.

Indian City 24K Gold Rate Today 22K Gold Rate Today 18K Gold Rate Today चेन्नई (Chennai) ₹12,066 ₹11,060 ₹9,160 मुंबई (Mumbai) ₹12,077 ₹11,070 ₹9,058 दिल्ली (Delhi) ₹12,092 ₹11,085 ₹9,073 कोलकाता (Kolkata) ₹12,077 ₹11,070 ₹9,058 बैंगलोर (Bangalore) ₹12,077 ₹11,070 ₹9,058 हैदराबाद (Hyderabad) ₹12,077 ₹11,070 ₹9,058 केरल (Kerala) ₹12,077 ₹11,070 ₹9,058 पुणे (Pune) ₹12,077 ₹11,070 ₹9,058 अहमदाबाद (Ahmedabad) ₹12,082 ₹11,075 ₹9,063 जयपुर (Jaipur) ₹12,092 ₹11,085 ₹9,073 लखनऊ (Lucknow) ₹12,092 ₹11,085 ₹9,073 पटना (Patna) ₹12,082 ₹11,075 ₹9,063 नागपुर (Nagpur) ₹12,077 ₹11,070 ₹9,058 चंडीगढ़ (Chandigarh) ₹12,092 ₹11,085 ₹9,073 सूरत (Surat) ₹12,082 ₹11,075 ₹9,063 भुबनेश्वर (Bhubaneswar) ₹12,077 ₹11,070 ₹9,058 गुडगांव (Gurgaon) ₹12,092 ₹11,085 ₹9,073 गाज़ियाबाद (Ghaziabad) ₹12,092 ₹11,085 ₹9,073 नॉएडा (Noida) ₹12,092 ₹11,085 ₹9,073 इंदौर (Indore) ₹12,082 ₹11,075 ₹9,063 कानपुर (Kanpur) ₹12,092 ₹11,085 ₹9,073

बता दें कि कुछ ही दिनों में दिवाली आनेवाली है, इस दौरान धनतेरस के दिन लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं. इस दौरान भी सोने के दामों में उछाल देखने को मिलेंगे. ये उछाल गोल्ड के ज्यादा डिमांड के कारण हो सकते हैं.