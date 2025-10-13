Agra Chain Snatching: सड़क पर खड़ी महिला के साथ दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग, पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को किया गिरफ्तार

Agra Chain Snatching: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में आएं दिन चेन स्नेचिंग (Chain Snatching) की घटनाएं सामने आ रही है. दो दिन पहले गाजियाबाद (Ghaziabad) में महिला के गले की चेन उसके घर के सामने से बदमाशों ने छीन ली और अब आगरा (Agra) में बीच सड़क पर बदमाश ने महिला की चेन खींच ली. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें महिला सड़क के किनारे खड़ी होती है और इसी दौरान एक बाइक सवार आता और महिला के पास आकर चेन छीनकर फरार हो जाता है.
इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर आरोपी को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया. ये भी पढ़े:VIDEO: गाजियाबाद में सुबह की सैर के दौरान चेन लूट, बाइक सवार बदमाश फरार; CCTV में कैद हुई घटना
20 साल पुरानी थी चेन
पीड़ित महिला सीमा ने बताया कि वह वृंदावन में रहती हैं और कुछ दिनों के लिए अपनी मां से मिलने आगरा आई थीं. घटना के समय वह रोहता चौराहे के पास से कुछ सामान लेकर घर लौट रही थीं, तभी यह हादसा हुआ.सीमा के मुताबिक़ उनके पति ने यह डेढ़ तोले की सोने की चेन करीब 20 साल पहले उन्हें दी थी. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि'इतनी कीमती चेन दोबारा बनवाना अब मुश्किल है, क्योंकि यह सिर्फ सोने की नहीं बल्कि हमारी यादों की निशानी थी.
पुलिस की कार्रवाई
आगरा पुलिस (Agra Police) ने कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर तुरंत एक्शन लिया. इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की गई और उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया गया. पुलिस ने उसके पास से छीनी गई चेन भी बरामद कर ली है.