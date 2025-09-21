Gold Rate Weekly Update: सोने और चांदी में तेजी थमी, कीमतों में इस हफ्ते हुआ मामूली बदलाव

RBI New Gold Loan Rules

नई दिल्ली, 21 सितंबर : सोने और चांदी (Gold and Silver) की कीमतों में तेजी पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है. बीते हफ्ते दोनों कीमती धातुओं के दाम एक सीमित दायरे में रहे. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,09,775 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 1,09,707 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 68 रुपए की मामूली बढ़त को दर्शाता है. 22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,00,554 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,00,492 रुपए था. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 82,280 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 82,331 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है.

वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत मामूली रूप से 8 रुपए कम होकर 1,28,000 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,28,008 रुपए प्रति किलो थी. सोने और चांदी के एक दायरे में काम करने की वजह फेड की ओर से ब्याज दर में कटौती का ऐलान करना है. जानकारों का कहना है कि फेड के निर्णय के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई थी, लेकिन अब यह इवेंट निकल गया है. इस कारण से कीमतें एक सीमित दायरे में बनी हुई हैं. यह भी पढ़ें : PM Modi Address to Nation: प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित, जीएसटी पर कर सकते हैं चर्चा

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी का कहना है कि निवेशकों की निगाहें अब अमेरिका के जीडीपी, पीएमआई और पीसीई प्राइस इंडेक्स डेटा पर होंगी और आने वाले समय में सोने की कीमतें 1,07,500 से लेकर 1,11,000 रुपए की रेंज में रह सकती हैं. 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 33,613 रुपए या 44.13 प्रतिशत बढ़कर 1,09,775 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 41,983 रुपए या 48.80 प्रतिशत बढ़कर 1,28,000 रुपए पर पहुंच गया है.