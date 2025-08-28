VIDEO: गाजियाबाद के गौर ग्रीन सिटी मार्केट में खुला नाला बना हादसे का कारण, स्कूटी सवार गिरा, CCTV में कैद हुई घटना

Ghaziabad News: गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित गौर ग्रीन सिटी मार्केट (Gaur Green City Market) के बाहर एक खुले नाले में शुक्रवार सुबह एक युवक स्कूटी समेत गिर गया, जिससे उसकी जान जाते-जाते बच गई. युवक अपनी स्कूटी पीछे कर रहा था, तभी वह सीधे गहरे नाले में जा गिरा. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसका वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है.
स्कूटी के साथ खुले नाले में गिरा
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी को रिवर्स करते समय युवक को नाले की मौजूदगी का अंदाज़ा नहीं था, जिसके चलते वह स्कूटी समेत सीधे नीचे गिर गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सीढ़ी की मदद से युवक को बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह हादसा एक बड़े खतरे का संकेत जरूर बन गया है. यह भी पढ़े: Ghaziabad Road Accident: गाजियाबाद निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, दो की मौत
सीढ़ी की मदद से युवक को बाहर निकाला गया
गाजियाबाद: गौर ग्रीन सिटी मार्केट में खुला नाला बना खतरा
थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की गौर ग्रीन सिटी मार्केट के बाहर खुले नाले में गिरा स्कूटी सवार. सीसीटीवी आया सामने, आज सुबह की घटना. गार्ड ने सीढ़ी लगाकर पीड़ित को निकाला बाहर.#Ghaziabad #UttarPradesh pic.twitter.com/qMwJNusRgJ
— NDTV India (@ndtvindia) August 28, 2025
हादसे को लेकर गुस्से में लोग
घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और सवाल उठा रहे हैं कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है. उनका कहना है कि इस नाले को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द ऐसे खुले नालों को ढके, ताकि भविष्य में किसी की जान न जाए.