VIDEO: गाजियाबाद के गौर ग्रीन सिटी मार्केट में खुला नाला बना हादसे का कारण, स्कूटी सवार गिरा, CCTV में कैद हुई घटना

(Photo Credits NDTV)

Ghaziabad News: गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित गौर ग्रीन सिटी मार्केट (Gaur Green City Market) के बाहर एक खुले नाले में शुक्रवार सुबह एक युवक स्कूटी समेत गिर गया, जिससे उसकी जान जाते-जाते बच गई. युवक अपनी स्कूटी पीछे कर रहा था, तभी वह सीधे गहरे नाले में जा गिरा. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसका वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

स्कूटी के साथ खुले नाले में गिरा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी को रिवर्स करते समय युवक को नाले की मौजूदगी का अंदाज़ा नहीं था, जिसके चलते वह स्कूटी समेत सीधे नीचे गिर गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सीढ़ी की मदद से युवक को बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह हादसा एक बड़े खतरे का संकेत जरूर बन गया है. यह भी पढ़े: Ghaziabad Road Accident: गाजियाबाद निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, दो की मौत

सीढ़ी की मदद से युवक को बाहर निकाला गया

हादसे को लेकर गुस्से में लोग

घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और सवाल उठा रहे हैं कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है. उनका कहना है कि इस नाले को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द ऐसे खुले नालों को ढके, ताकि भविष्य में किसी की जान न जाए.