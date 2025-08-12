Gautam Adani Top 20 Richest: गौतम अडानी फिर दुनिया के टॉप 20 अमीरों में शामिल, कमाई में एलन मस्क से थोड़ा पीछे; यहां देखें अन्य अमीरों की लिस्ट

Gautam Adani

Gautam Adani Top 20 Richest: अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक बार फिर ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के टॉप 20 अमीरों की सूची में शानदार वापसी की है. सोमवार को शेयर बाजार में आई तेजी के कारण उनकी नेटवर्थ में 5.74 बिलियन डॉलर (लगभग 5,03,01,91,88,700 रुपये) का उछाल देखा गया, जिसके बाद उनका कुल नेटवर्थ 79.7 अरब डॉलर हो गया. इसके साथ ही वे भारत और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं.

दैनिक कमाई में वे एलन मस्क से थोड़ा पीछे

गौतम अडानी की संपत्ति में इस बढ़ोतरी के बावजूद, वे दैनिक कमाई के मामले में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क से थोड़ा पीछे रहे। एलन मस्क की संपत्ति में 6.69 अरब डॉलर की वृद्धि हुई. यह भी पढ़े: Forbes India Top-10 Richest: गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर, Paytm के विजय शेखर टॉप 100 से बाहर

मुकेश अंबानी 18वें स्थान पर

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 99.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ ब्लूमबर्ग की सूची में 18वें स्थान पर हैं. सोमवार को उनकी संपत्ति में 1.40 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई. वे भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। अंबानी और अडानी इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं.

शेयर बाजार में उछाल

दरअसल 8 अगस्त 2025 को सेंसेक्स 746.29 अंकों की बढ़त के साथ 80,604.08 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 221.75 अंकों की तेजी के साथ 24,585.05 अंकों पर पहुंचा. छह हफ्तों की गिरावट के बाद आई इस तेजी ने निवेशकों को राहत दी, और इसका सबसे बड़ा फायदा गौतम अडानी को मिला. उनकी कंपनियों के शेयरों में उछाल ने उनकी संपत्ति को नई ऊंचाई दी.

दुनिया के टॉप 10 अमीर

ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है:

एलन मस्क (टेस्ला, स्पेसएक्स): 378 अरब डॉलर लैरी एलिसन (ओरेकल): 305 अरब डॉलर मार्क जुकरबर्ग (मेटा): 269 अरब डॉलर जेफ बेजोस (अमेजन): 243 अरब डॉलर लैरी पेज (गूगल): 180 अरब डॉलर स्टीव बाल्मर (माइक्रोसॉफ्ट): 179 अरब डॉलर सर्गेई ब्रिन (गूगल): 168 अरब डॉलर जेंसेन हुआंग (एनवीडिया): 158 अरब डॉलर बर्नार्ड अर्नाल्ट (LVMH): 151 अरब डॉलर माइकल डेल (डेल टेक्नोलॉजीज): 141 अरब डॉलर

अन्य अरबपतियों की स्थिति

लैरी एलिसन की संपत्ति में 3.30 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे उनका नेटवर्थ 305 अरब डॉलर हो गया.

मार्क जुकरबर्ग को 1.15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, फिर भी वे 269 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

भारत का गौरव

गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का टॉप 20 में शामिल होना भारत के लिए गर्व की बात है. अडानी की तेजी से बढ़ती संपत्ति और अंबानी की स्थिर वृद्धि भारतीय उद्योग जगत की ताकत बढ़ाएगी. दोनों उद्योगपतियों की कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.