Ganpati Special Trains: गणेश चतुर्थी के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, 24 अगस्त को चलेंगी इतनी स्पेशल ट्रेनें

Ganpati Special Trains: गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक है और देशभर में लोग इस खास मौके पर अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं. मुंबई और आसपास के इलाकों से लाखों यात्री कोंकण और अन्य क्षेत्रों में गणपति उत्सव मनाने जाते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे (Central Railway, Mumbai Division) ने विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. यात्रियों की सुविधा और भीड़ को संभालने के लिए भारतीय रेलवे ने 11 अगस्त 2025 से गणपति स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है. जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है.
रेलवे ने यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि गणपति उत्सव (Ganesh Chaturthi) के दौरान सुरक्षित, आरामदायक और बजट-फ्रेंडली सफर उपलब्ध कराया जाएगा. टिकट बुकिंग के लिए यात्री IRCTC वेबसाइट, कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर और RailOne ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.
24 अगस्त को कुल 7 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों का संचालन मुंबई (CSMT, DIVA, LTT) से सावंतवाड़ी, रत्नागिरी, खेड और चिपलून के लिए होगा.
24 अगस्त को चलने वाली स्पेशल ट्रेनें
Special Trains for @Ganpati Festival
Trains Running On 24 August@Central_Railway@YatriRailways pic.twitter.com/wLSUQkmoub
— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) August 23, 2025
त्योहारों पर रेल यात्रियों को राहत
गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में रेलवे की ये पहल यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है. इससे लोगों को टिकट की उपलब्धता आसान होगी और त्योहार के दौरान यात्रा में सुविधा मिलेगी.