दिल्ली वालों पर भारी पड़ेगा मंगलवार, यमुना में बाढ़ का खतरा, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

Flood Fear in Delhi | PTI

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना के खतरनाक जलस्तर ने राजधानी की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग (IMD) ने और बारिश की चेतावनी दी है. वहीं हरियाणा से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर (Flood Fear in Delhi) लगातार बढ़ रहा है. नतीजतन, यमुना पर बना पुराना रेलवे पुल (Old Railway Bridge) मंगलवार शाम से बंद कर दिया जाएगा. सोमवार दोपहर 12 बजे तक यमुना का जलस्तर 204.87 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 205.33 मीटर के बेहद करीब है. अधिकारियों का अनुमान है कि मंगलवार शाम तक जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिर भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में भी मूसलधार बरसात की चेतावनी.

29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 3,29,313 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से लगभग 38,900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. आमतौर पर बैराज से छोड़ा गया पानी 48 से 50 घंटे में दिल्ली पहुंचता है. ऐसे में अगले दो दिनों में खतरा और बढ़ सकता है.

यमुना का रौद्र रूप

Yamuna River at Hathnikund Barrage discharging massive 3,11,000 Cusces, highest in last 2 years. 🎥Mandeep Jaat https://t.co/asuQk2XuVO pic.twitter.com/mTITQQ1pra — Naveen Reddy (@navin_ankampali) September 1, 2025

यमुना पर बना पुराना रेलवे पुल होगा बंद

VIDEO | Delhi: Old Railway Bridge over Yamuna to be closed for traffic from Tuesday evening in view of rising river water levels. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8G5JOpwaWz — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2025

निचले इलाकों में रहने वालों से अपील

दिल्ली प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त और निचले इलाकों में रहने वाले करीब 20,000 लोगों को सतर्क रहने और तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है. यमुना के बाढ़ क्षेत्र (Floodplain) में रह रहे लोगों से खासतौर पर तुरंत निकासी की अपील की गई है.

मुख्यमंत्री की अपील: घबराएं नहीं, सतर्क रहें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा है कि “राजधानी खतरे में नहीं है, लेकिन एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं.” उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यमुना बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह तैयार है.