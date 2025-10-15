कबूतर को बचाने की कोशिश में बिजली का झटका लगने से दमकलकर्मी की मौत, साथी गंभीर रूप से घायल

Representational Image | Pixabay

ठाणे: रविवार शाम मुंबई के पास दिवा इलाके में एक राहत अभियान के दौरान एक अग्निशमन अधिकारी (Firefighter) की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह दुखद घटना खारडी गांव, दिवा–शिल रोड के पास सुदामा रेजीडेंसी के पास शाम लगभग 5 बजे हुई. टीम को सूचना मिली थी कि एक कबूतर हाई-वोल्टेज तार पर फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए तुरंत रवाना किया गया.

28 वर्षीय उत्सव पाटिल, जो अघासन गांव दिवा के निवासी थे, बिजली का झटका लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, कलवा में मृत घोषित किया गया. उनके सहकर्मी 29 वर्षीय आजाद पाटिल को भी हाथ और छाती पर गंभीर चोट आई है. उनका फिलहाल उसी अस्पताल में इलाज जारी है.

कैसे हुआ हादसा

दिवा बीट फायर स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, राहत टीम ने फंसे हुए कबूतर की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की. लेकिन ऑपरेशन के दौरान दोनों अधिकारी अनजाने में लाइव तार के संपर्क में आ गए, जिससे उन्हें करंट लग गया.

एक फायर विभाग के अधिकारी ने बताया कि हादसे के पीछे की सटीक परिस्थितियों की जांच की जा रही है. वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए फायर विभाग ने आधिकारिक जांच शुरू कर दी है.