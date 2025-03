Gurugram Kingdom of Dreams Fire Video: गुरुग्राम के मशहूर किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग, लीज रद्द होने के बाद बंद पड़ी थी इमारत

गुरुग्राम, हरियाणा: गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित चर्चित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आग लगने की खबर सामने आई है. दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और मौके पर करीब आधा दर्जन दमकल गाड़ियां पहुंच चुकी हैं.

सूत्रों के मुताबिक, यह इमारत पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी थी, लेकिन इसके अंदर रखा फर्नीचर और अन्य सामान आग की चपेट में आ गया. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन दमकल विभाग पूरी सतर्कता से बचाव कार्य में जुटा हुआ है.

Gurugram: Fire Broke Out in Kingdom of Dreams. #fire #Gurugram #kingdomofdreams pic.twitter.com/C5MOrAggRq

किंगडम ऑफ ड्रीम्स का उद्घाटन साल 2010 में हुआ था और यह गुरुग्राम की प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक था. यह एक ओपेरा थिएटर था, जहां पेरिस, अमेरिका, इंग्लैंड समेत यूरोपीय देशों की झलक देखने को मिलती थी. लेकिन कुछ वर्षों बाद यह बंद हो गया.

VIDEO | Fire breaks out at Kingdom of Dreams at Sector 29 in Gurugram, Haryana. More details awaited.

(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/Nk7m5gOcDm

— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2025