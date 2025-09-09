Jalna Horror: जालना में हैवान बना पिता! बेटी के प्रेम संबंध का पता चलने पर नींद में गला घोंटा, फिर फांसी के फंदे पर लटकाया

Representational Image | PTI

जालना, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के जालना (Jalna) जिले में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक पिता ने ही अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी.जालना जिले के बदनापुर तालुका (Badnapur Taluka) के दावलवाड़ी गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. यहां एक पिता ने अपनी ही 17 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या (Murder) कर दी.वजह सिर्फ इतनी थी कि लड़की का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था.यह बात जब पिता को पता चली, तो उसका गुस्सा हैवानियत में बदल गया और उसने सोती हुई बेटी की जान ले ली.हत्या करने के बाद आरोपी पिता ने अपनी करतूत छुपाने के लिए घटना को आत्महत्या (Suicide) जैसा दिखाने का प्रयास किया.

उसने बेटी को फंदे से लटकाकर पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. शुरुआत में लोगों को भी यही लगा कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन पुलिस जांच में सच सामने आया. ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: पत्नी से झगड़े के दौरान पिता ने बच्ची को मार डाला, गुस्से में मासूम को जमीन पर पटका

हैवान पिता का पुलिस जांच में खुला राज

जानकारी के मुताबिक़ 5 सितंबर की रात जब पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया, तो उन्हें कई बातों पर शक हुआ. पोस्टमार्टम (Post mortem) रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि लड़की की मौत गला दबाने से हुई है, फांसी लगाने से नहीं. इसके बाद पुलिस ने लड़की के पिता से सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी पिता ने कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी बेटी की हत्या की है.पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम हरी जोगदंड है. वह अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था. मृतक लड़की जूनियर कॉलेज की छात्रा थी और पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाती थी. परिवार की बड़ी बेटी अपनी दादी के साथ अलग घर में रहती थी.

हत्या की पूरी वारदात

जानकारी के मुताबिक, 5 सितंबर की रात हरी जोगदंड अपनी बेटी के कमरे में गया. उस समय बेटी गहरी नींद में थी.उसने मौके का फायदा उठाकर उसका गला दबा दिया. लड़की की मौत होने के बाद उसने उसे फंदे से लटकाकर आत्महत्या (Suicide) का नाटक रचा.

कोर्ट में पेशी और पुलिस कस्टडी

घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस (Police) ने आरोपी को गिरफ्तार (Arrested) कर अदालत में पेश किया. अदालत ने आरोपी पिता को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. इस मामले में अभी और भी तथ्य सामने आ सकते हैं, जिसकी जांच जारी है.इस घटना ने पूरे जालना जिले को हिला दिया है.लोग हैरान हैं कि एक पिता अपनी ही बेटी का कत्ल इतनी बेरहमी से कर सकता है. इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया जा रहा है, क्योंकि लड़की का प्रेम संबंध ही उसकी मौत की वजह बना.