VIDEO: 1 रुपए किलो भाव के चलते किसान का फूटा गुस्सा, सड़क पर फेंक दिया प्याज, मध्य प्रदेश में किसानों की हालत खराब

The farmer threw onions on the road (Credit-@nedricknews)

MP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के इटावा (Etawah) जिले में इसी वर्ष टमाटर की कीमतें गिरने की वजह से कई किसानों ने अपने खेतों में फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया था. अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसान भी प्याज (Onion) के दामों को लेकर नाराज है. बताया जा रहा है की प्याज की कीमतों में इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है कि प्याज मंडियों में 1 रूपए प्रति किलो में बिक रही है. जिसके कारण किसानों को प्याज बोरियों में भरकर और वाहन से मंडी तक ले जाने में जितना खर्च आ रहा है, उतना भी इन प्याजों से नहीं निकल पा रहा है.

जिसके कारण प्याज उत्पादन करनेवाले किसान परेशान हो गए. किसान का एक वीडियो सामने आया है. जहांपर एक किसान गाड़ी से प्याज निकालकर सड़क पर फेंक रहा है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: टमाटर की फसलों पर चलाया ट्रैक्टर, 1 से 2 रूपए किलों के हिसाब से बाजारों में बिकने के कारण लिया फैसला, इटावा के किसानों में भारी रोष

प्याज को किसान ने सड़क पर फेंका

रतलाम में किसानों ने सड़क पर फेंकी प्याज की पूरी ट्रॉली

रतलाम (Ratlam) के सैलाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह किसानों का गुस्सा फुट पड़ा.मंडी में दाम बेहद कम मिलने पर उन्होंने अपने प्याज बेचने से इनकार कर दिया और पूरे प्याज से भरी ट्रॉली (Full Onion Trolley) मंडी गेट पर ही खाली कर दी. किसानों का कहना है कि जब दाम लागत कीमत (Cost Price) से भी कम मिल रहे हैं, तो फसल घर ले जाने का कोई फायदा नहीं.

मंदसौर में भी विरोध

मंदसौर (Mandsaur ) जिले में भी किसानों का यही हाल है. राज्य में कई जगहों पर प्याज उत्पादक किसानों ने प्याज को फेंककर अपना विरोध दर्शाया है. किसानों का कहना है सरकार ने प्याज के निर्यात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है. जिसके कारण विदेशों में प्याज की बिक्री लगभग बंद हो गई. इसके बाद राज्य में प्याज के दाम काफी गिर गए है. किसनों ने निर्यात शुल्क हटाने के साथ साथ अन्य भी मांगे सरकार से की है.