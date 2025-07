Fact Check: पाकिस्तान ने भारत के 7 फाइटर जेट तबाह किए? जानें CDS जनरल अनिल चौहान के वायरल वीडियो की सच्चाई

CDS Anil Chauhan Statement Fact Check: आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में ऐसा दिखाया गया है कि भारत के चीफ़ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ (CDS) जनरल अनिल चौहान यह मान रहे हैं कि भारत ने अपने 7 लड़ाकू विमान खो दिए हैं और युद्धविराम (ceasefire) की मांग की है.

अगर आपने भी यह वीडियो देखा है या आपके पास यह पहुंचा है, तो रुक जाइए. इस वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है.

PIB Fact Check ने बताया सच

सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक करने वाली संस्था, PIB Fact Check, ने इस वीडियो की सच्चाई सामने रखी है. उन्होंने साफ बताया है कि:

क्यों बनाए जाते हैं ऐसे वीडियो?

इस तरह के डीपफेक वीडियो अक्सर लोगों को गुमराह करने, समाज में भ्रम फैलाने और देश की सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैलाने के मकसद से बनाए जाते हैं. ये Disinformation (गलत सूचना) फैलाने का एक खतरनाक तरीका हैं.

A manipulated video is being shared online, falsely showing Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan admitting 7 jet losses and saying India asked for ceasefire#PIBFactCheck:

▶️This is an AI-generated deepfake video

▶️CDS General Anil Chauhan has made no such… pic.twitter.com/GEJWrC4rKo

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 25, 2025