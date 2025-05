Maharashtra Weather: महाराष्ट्र के मराठवाड़ा-विदर्भ में गर्मी का कहर, अकोला में 44.9 डिग्री पहुंचा पारा; देखें अन्य इलाकों का तापमान

मुंबई: गर्मियों का प्रकोप अब पूरे महाराष्ट्र में दिखने लगा है. 2 मई 2025 को भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, विदर्भ का अकोला राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, इसी क्षेत्र का गोंदिया शहर सबसे ठंडी रात का गवाह बना, जहां न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा. विदर्भ क्षेत्र के अकोला में गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. 44.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ यह महाराष्ट्र का सबसे गर्म इलाका बना रहा. यह स्थिति हीटवेव जैसी है और लोगों को दिन में बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

मई में आग उगलेगा सूरज, हीटवेव के दिन भी होंगे अधिक, राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र तक IMD का अलर्ट.

जहां एक ओर अकोला में तपिश चरम पर थी, वहीं गोंदिया ने ठंडक दी सुकून. यहां का न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे कम रहा.

In Maharashtra, Akola recorded the highest maximum temperature at 44.9°C, and Gondia reported the lowest minimum temperature at 19.8°C: IMD pic.twitter.com/zJr9QT956M

— IANS (@ians_india) May 2, 2025