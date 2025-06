VIDEO: 'मर्डर आम बात होती जा रही है': मेघालय घूमने गए पर्यटकों ने राजा रघुवंशी हत्याकांड पर क्या कहा, शादीशुदा जोड़े को क्या सलाह दी?

Meghalaya Honeymoon Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद देश में हड़कंप मचा हुआ है. एक हनीमून ट्रिप, जो एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी, उसका एक भयावह अंत हो गया. लेकिन इस सनसनीखेज घटना के बाद भी मेघालय की वादियों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी नहीं आई है. शिलांग के पुलिस बाजार से आई ताजा तस्वीरों से पता चलता है कि पर्यटक यहां के मौसम, नजारों और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा रहे हैं. हालांकि राजा हत्याकांड की खबर सुनने के बाद पर्यटक थोड़े सतर्क जरूर हो गए हैं.

मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की तारीफ की है और भरोसा दिलाया है कि राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं.

Shillong, Meghalaya: A tourist says, "It’s a very beautiful place. I visited Cherrapunji yesterday—it was amazing, and the weather here is awesome. Earlier, news said someone had fallen from a hill, but recently it came out that his wife allegedly planned his murder with her… pic.twitter.com/s4NLZ4tlh3

