Etawah Shocker: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट, नाबालिग बेटी के साथ हुए फरार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

इटावा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के इटावा (Etawah) जिले के पड़ियापुर गांव (Padiyapur Village) में सोमवार, 9 फरवरी की सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां 45 वर्षीय ट्रक ड्राइवर रणवीर सिंह यादव (Ranveer Singh Yadav) की उनके घर में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, रणवीर की पत्नी पूजा ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया. वारदात के बाद आरोपी अपनी नाबालिग बेटी को साथ लेकर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं. यह भी पढ़ें: Basti Shocker: शादी के 7 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की, दोनों गिरफ्तार

ऐसे हुआ वारदात का खुलासा

घटना का पता सोमवार सुबह करीब 7:00 बजे चला, जब एक पड़ोसी सामान्य मुलाकात के लिए रणवीर के घर पहुंचा. दरवाजा खुला होने और अंदर से कोई जवाब न मिलने पर जब पड़ोसी बरामदे में गया, तो वहां रणवीर का खून से लथपथ शव देख उसके होश उड़ गए.

सूचना मिलते ही एसपी (ग्रामीण) श्रीशचंद्र और थाना प्रभारी विक्रम सिंह फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस को घटनास्थल पर सब्जी के ढेर के पास एक खून से सनी कुल्हाड़ी मिली है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार माना जा रहा है.

कलह और अवैध संबंधों की पृष्ठभूमि

पुलिस जांच में सामने आया है कि रणवीर सिंह यादव ने साल 2018 में वृंदावन की रहने वाली पूजा से शादी की थी. हालांकि, शादी के एक साल बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी. कुछ समय अलग रहने के बाद, तीन साल पहले गांव की पंचायत की मध्यस्थता के बाद पूजा वापस रणवीर के पास रहने आई थी.

हाल ही में यह परिवार रणवीर के बड़े भाई के फार्म हाउस पर बने एक अलग घर में रहने चला गया था. परिजनों का आरोप है कि समझौता होने के बावजूद पूजा का गांव के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध जारी था, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता रहता था. यह भी पढ़ें: UP Shocker: प्रेमी के प्यार में पागल पत्नी ने पति की हत्या कर शव को ड्रम में बंद कर सीमेंट से सील किया,आरोपी गिरफ्तार

वारदात वाली रात क्या हुआ?

प्रारंभिक जांच के अनुसार, पेशे से ट्रक ड्राइवर रणवीर रविवार रात अचानक घर लौट आए थे. संभावना जताई जा रही है कि घर पर पत्नी और उसके प्रेमी को साथ देखकर विवाद बढ़ गया. इसी बहस के दौरान आरोपियों ने घर में रखी कुल्हाड़ी से रणवीर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से भाग निकले.

पुलिस की कार्रवाई और तलाश

इटावा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस की सर्विलांस टीमें उनकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं.