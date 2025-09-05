Eid Milad-un-Nabi and Onam: राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने दी ईद मिलाद-उन-नबी और ओणम की शुभकामनाएं

(Photo credits ANI)

नई दिल्ली, 5 सितंबर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को ईद मिलाद-उन-नबी और ओणम के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मुहम्मद ने एकता और मानवता की सेवा का संदेश दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पैगंबर मुहम्मद (स.) के जन्मदिन (ईद मिलाद-उन-नबी) के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूं. पैगंबर मुहम्मद (स.) ने एकता और मानवता की सेवा का संदेश दिया है. इस पावन अवसर पर हमें उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए भाईचारे की भावना से आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेना चाहिए."

राष्ट्रपति ने देशवासियों को ओणम की भी बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, "ओणम के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों, विशेष रूप से भारत और विदेश में रहने वाले केरल के भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं." प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देशवासियों को ईद मिलाद-उन-नबी की बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मिलाद-उन-नबी की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पवित्र दिन हमारे समाज में शांति और कल्याण लाए. करुणा, सेवा और न्याय के मूल्य हमें हमेशा मार्गदर्शन करें. ईद मुबारक!" यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर को आयुर्वेद क्षेत्र में बड़ी सौगात, अखनूर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को मिलीं 35 पीजी सीटें

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में ओणम की बधाई दी. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "सभी को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं. यह खूबसूरत त्योहार सभी के लिए नई खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए. ओणम केरल की शाश्वत विरासत और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है. यह त्योहार एकता, आशा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है. यह अवसर हमारे समाज में सद्भाव की भावना को मजबूत करे और प्रकृति के साथ हमारे संबंध को और गहरा करे, यही कामना है."

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मिलाद-उन-नबी की हार्दिक शुभकामनाएं. यह त्योहार मानवता के लिए शांति, खुशी और सेवा की भावना लेकर आए." यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद मिलाद-उन-नबी की बधाई दी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सीएम योगी ने ईद-ए-मिलादुन नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर यह पर्व मनाया जाता है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पर्व समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा देगा."

इसके अलावा, उन्होंने ओणम की बधाई देते हुए कहा, "समृद्धि, सौहार्द और सांस्कृतिक उल्लास के प्रतीक पावन पर्व ओणम की सभी अन्नदाता किसान साथियों एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं. यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि तथा खुशहाली का नया सवेरा लेकर आए, यही प्रार्थना है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईद मिलाद-उन-नबी की बधाई देते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा, "सभी को ईद मिलाद-उन-नबी की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पावन अवसर शांति, समृद्धि और करुणा का संदेश लेकर आए और सभी को सद्भावना की भावना से एकजुट करे."