CBSE Board Exam Results 2025: क्या 13 मई 2025 को जारी होगा सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? जानें क्या है ताजा अपडेट और @results.cbse.gov.in पर कैसे देखें परिणाम

CBSE Board Exam 10th 12th Results 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) कभी भी 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है. DigiLocker की वेबसाइट पर ताजा अपडेट में साफ-साफ लिखा है, "CBSE Class X and XII 2025 Result will be available soon." यानी नतीजे आज या फिर कल तक आ सकते हैं. गौरतलब है कि पिछले साल भी सीबीएसई ने 13 मई 2024 को रिजल्ट जारी किया था. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी यही तारीख दोहराई जा सकती है.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट्स पर लगातार नजर बनाए रखें. ताकि रिजल्ट आते ही सबसे पहले देखा जा सके.

CBSE रिजल्ट देखने की वेबसाइट्स

DigiLocker से ऐसे देखें CBSE Result 2025

सबसे पहले DigiLocker की वेबसाइट या ऐप खोलें.

अपने लॉगइन डिटेल्स से लॉगिन करें.

CBSE Class 10 या 12 रिजल्ट सेक्शन पर जाएं.

रोल नंबर और जन्मतिथि डालें.

आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखेगी, उसे डाउनलोड कर लें.

DigiLocker से आप केवल रिजल्ट ही नहीं, बल्कि डिजिटल मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें रिजल्ट चेक

1. ऊपर दी गई किसी भी वेबसाइट पर जाएं.

2. “CBSE 10th Result 2025” या “CBSE 12th Result 2025” के लिंक पर क्लिक करें.

3. रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड नंबर भरें.

4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

5. भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट भी रखें.

अन्य माध्यमों से चेक कर सकते हैं Result

SMS के जरिए

IVRS कॉल सिस्टम के माध्यम से

UMANG ऐप

Pariksha Sangam पोर्टल

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि अफवाहों से दूर रहें. वह केवल CBSE की आधिकारिक वेबसाइट्स या विश्वसनीय सरकारी प्लेटफॉर्म्स जैसे DigiLocker से ही रिजल्ट देखें. रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों के लिए आगे की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए मार्कशीट डाउनलोड करने और सुरक्षित रखने में देरी न करें.