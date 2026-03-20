Weather Forecast Today, March 20: दिल्ली में बढ़ी तपिश, मुंबई में उमस और चेन्नई में बारिश के आसार; जानें अपने शहर के मौसम का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Weather Forecast Today, March 20: भारत के अधिकांश हिस्सों में अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. आज, 20 मार्च को देश के प्रमुख महानगरों में प्री-समर (Pre-summer) स्थितियां बनी रहेंगी. भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार, उत्तर भारत (North India) के मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान के बीच दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. कुल मिलाकर, आज किसी बड़े मौसमी विक्षोभ (Weather Disturbance) की आशंका नहीं है, लेकिन बढ़ती उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: दिल्ली-NCR में बारिश का दौर जारी, मुंबई समेत इन बड़े शहरों में भी बदलेगा मौसम; IMD से जानें आज का लेटेस्ट वेदर अपडेट

उत्तर भारत: दिल्ली में गर्मी और शिमला में सुहावना मौसम

देश की राजधानी दिल्ली में आज आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। शिमला में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जो पर्यटकों के लिए राहत की बात है।

पश्चिम और पूर्वी भारत: मुंबई और कोलकाता में बढ़ेगी उमस

मुंबई में आज चिलचिलाती धूप के साथ उमस (Humidity) का स्तर काफी अधिक रहने वाला है. तटीय शहर होने के कारण यहां हवा में नमी बनी रहेगी, जिससे वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस होगी. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है. कोलकाता में बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को बेचैन कर सकती है.

मुंबई का मौसम आज, 20 मार्च

दिल्ली का मौसम आज, 20 मार्च

चेन्नई का मौसम आज, 20 मार्च

बेंगलुरु का मौसम आज, 20 मार्च

हैदराबाद का मौसम आज, 20 मार्च

कोलकाता का मौसम आज, 20 मार्च

शिमला का आज का मौसम, 20 मार्च

दक्षिण भारत: चेन्नई में बारिश की संभावना

दक्षिण भारत के शहरों की बात करें तो चेन्नई में आज मौसम में बदलाव देखा जा सकता है. दोपहर के समय यहां बादल घने हो सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. बेंगलुरु में मौसम काफी सुखद बना रहेगा, हालांकि यहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. वहीं, हैदराबाद में मौसम गर्म और शुष्क रहने का अनुमान है.

स्वास्थ्य और एहतियात

जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय सीधे धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है. बढ़ती उमस के कारण शरीर में पानी की कमी (Dehydration) होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हल्के सूती कपड़े पहनना और हाइड्रेटेड रहना जरूरी है.