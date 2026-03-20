Delhi Weather Forecast and Update Today, March 20: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना; IMD ने जारी किया 'येलो अलर्ट'

दिल्ली में मौसम का पूर्वानुमान (File Photo ANI)

Delhi Weather Forecast and Update Today, March 20: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) और आसपास के एनसीआर (NCR) क्षेत्रों में आज, 20 मार्च को मौसम का रुख बदला हुआ नजर आएगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम सहित आसपास के इलाकों के लिए 'येलो अलर्ट' (Yellow Alert) जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस बदलाव से पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी से लोगों को खासी राहत मिली है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, March 20: दिल्ली में बढ़ी तपिश, मुंबई में उमस और चेन्नई में बारिश के आसार; जानें अपने शहर के मौसम का हाल

सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम में आए इस अचानक बदलाव का मुख्य कारण उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय एक ताजा 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) है. इसके प्रभाव से दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में रुक-रुक कर बौछारें पड़ने और बिजली कड़कने की संभावना है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं और बारिश के कारण सड़क यातायात और दैनिक गतिविधियों में मामूली बाधा आ सकती है.

Windy पर दिल्ली के मौसम का लाइव मैप

तापमान में गिरावट और तेज हवाएं

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (Gusty Winds) चल सकती हैं. बादलों की आवाजाही और बारिश के कारण अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. बीते गुरुवार से ही शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की खबरें आ रही हैं, जिससे अगले 24 घंटों तक मौसम सुहावना बना रहने की उम्मीद है.

हालांकि, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत अस्थायी हो सकती है. जैसे ही वर्तमान मौसम प्रणाली (Weather System) कमजोर होगी, अगले सप्ताह से तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

पड़ोसी राज्यों में भी अलर्ट जारी

यह मौसमी हलचल केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के कई अन्य राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है.